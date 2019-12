Luisa Corna/ “Bossi? Questa storia mi ha rovinato l’esistenza” (Umberto B ll senatur)

Luisa Corna e le voci su Umberto Bossi le hanno rovinato la vita. A dirlo è proprio la bellissima e bravissima showgirl, la cui carriera ha avuto uno stop inspiegabile poco dopo quel pettegolezzo balzato agli oneri della cronaca rosa nel 2004. Era l’11 marzo del 2004 quando Umberto Bossi, allora leader della Lega Nord, viene colto da un ictus improvviso. Un evento che ha cambiato per sempre la vita del Senatùr, che da quel giorno ha dovuto mettere in secondo piano la sua carriera politica. Il nome della Corna è collegato a quel tragico evento perchè si vocifera che la bella Luisa fosse in sua compagnia quando Umberto Bossi si è sentito male. A lanciare questa bomba è stato Leonardo Facco, ex amico del Senatùr che nel suo libro “Umberto Magno: la vera storia dell’imperatore della Padania” ha scritto: “Luisa Corna non ha chiamato subito un’ ambulanza… ma ha avvertito alcuni leghisti molto vicini a Bossi, che gli hanno detto di non fare niente perché sarebbero arrivati loro a gestire la faccenda. Ciò ha provocato il peggioramento dell’emorragia”.

Luisa Corna: “Umberto Bossi? L’ho intravisto al concorso di Miss Padania”

Durante un’intervista concessa al settimanale Oggi, Luisa Corna ha prontamente smentito le parole di Leonardo Facco dicendo: “guardi, questa storia mi ha rovinato l’esistenza. Per la prima volta in questi termini, voglio chiarire una volta per tutte. Poi basta”. La showgirl, infatti, ha precisato che la prima ed unica volta che ha incontrato l’ex leader della Lega Umberto Bossi è stato in occasione del concorso di Miss Padania: “ma più che conosciuto, l’ho intravisto”. Non solo, la Corna ha voluto sottolineare a gran voce: “quindi nessuna storia con lui, per carità”. Un pettegolezzo, una voce nata così all’improvviso, ma che ha avuto nel bene e nel male delle conseguenze nella vita sia della showgirl che di Umberto Bossi. “Non so come sia successo, né chi abbia messo in giro questa voce” – ha detto la Corna durante un’intervista rilasciata ad Oggi, ma di una cosa è certa. Questa bomba mediatica è scoppiata proprio quando viveva un momento di grande successo: “guarda caso partita proprio nel momento d’ oro della mia carriera e che mi ha penalizzato non poco. Un periodo d’ oro e anche il più brutto” visto che in quegli anni Luisa decise di lasciare il mondo dello spettacolo per stare accanto al padre malato.

Luisa Corna: “Umberto Bossi non l’ho mai sentito”

A distanza di quindici anni da quel pettegolezzo Luisa Corna però vuole metterci una pietra sopra: “non lo so, non ho fatto indagini, come non ho voluto fare smentite. Ora che sono passati anni, però, è il momento di dire basta”. Tornando però a parlare di quelle voci che hanno in un certo mondo cambiato la sua vita e influito anche sulla sua carriera, la bellissima cantante e showgirl ha dichiarato: “fu un danno per l’immagine che mi dava, una sorta di maga Circe, un gioco orrendo. Questa storia mi ha ferita come donna. Io non sono una persona che fa certe cose per calcolo. Non è quella la mia natura, non ci penserei nemmeno”. Non appena scoprì di questa diceria ha vissuto diversi stati d’animo: “sono passata dall’ indifferenza alla risata, dal dire: “È terribile”, fino alle lacrime”. Sul finale poi la Corna invita i lettori e il pubblico: “non credete a questa voce, è falsa. Chi lo dice? Chi lo prova? Non c’è mai stato niente, mai una foto, mai perché credere ancora a una stupidaggine?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA