Perché Luisa Corna non ha mai avuto figli nel corso della sua vita? La cantante negli anni è spesso finita davanti a questo interrogativo, così come suoi tantissimi fan che si sono domandati come mai la cantante non abbia mai allargato la famiglia. Da tre anni Luisa Corna è sposata con Stefano Giovino, che aveva due figli nati da una precedente relazione e che in qualche modo sono divenuti anche i ragazzi della stessa cantante italiana. Riguardo ai figli mai avuti, Luisa Corna ha rivelato, ammettendo di aver pensato di allargare la famiglia con il suo attuale marito: “Ci abbiamo pensato, ma quel pensiero non si è mai trasformato in desiderio. E comunque l’arrivo di questi ragazzi ha riempito la mia vita, hanno fatto sì che non sentissi il vuoto di una maternità” ha confessato l’artista nativa di Palazzolo sull’Oglio.

Una famiglia che Luisa Corna si è costruita dunque per vie secondarie grazie al sentimento nato con Stefano Giovino. Una relazione sbocciata in matrimonio e che ha permesso alla stessa cantante di assaporare il sapore della maternità.

Luisa Corna e il rapporto con i figli di Stefano Giovino

La rinomata cantante è riuscita a familiarizzare fin da subito con i figli di Stefano Giovino, con i quali ha costruito un legame importante. Proprio riguardo questa famiglia allargata, Luisa Corna ha speso parole importanti: “Stefano è diventato da subito la mia famiglia e la presenza di questi due bambini che ho avuto il piacere di vedere crescere ha aiutato a cementare la relazione”.

Luisa Corna, che si è ritrovata nella vita a mandare giù il boccone amaro di una famiglia mancata, ha dunque avuto la grande possibilità di fare in qualche modo da madre ai figli di Stefano Giovino, un’esperienza che in qualche modo si è rivelata utile per tappare le ferite.