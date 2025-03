Luisa Corna, nata nel 1965 a Palazzolo sull’Oglio, è un’attrice, conduttrice e modella. La sua carriera è cominciata con la musica: da giovanissima ha infatti studiato canto e soleggio per poi trasferirsi a Milano ed entrare in un gruppo musicale, la “Tequila band”. Negli stessi anni ha iniziato a studiare anche dizione e recitazione per poi ancora avviare alcune collaborazioni da modella, sfilando anche per Dolce e Gabbana, Missoni e altri grandi marchi ancora. Nella sua carriera, Luisa Corna ha partecipato anche al Festival di Sanremo nel 2002 con Fausto Leali, con il brano “Ora che ho bisogno di te”, arrivando al quarto posto.

Chi è Stefano Giovino, marito Luisa Corna/ "Lui mi dà sicurezza e serenità"

Dopo essere stata impiegata come cantante a Domenica In, dal 1998 ha iniziato a condurre un serie di programmi, come anche “Controcampo”, programma sportivo, in compagnia di Sandro Piccinini. Tra i programmi che Luisa Corna ha condotto, ci sono alcuni importanti come X Factor, lo Zecchino d’Oro e Tale e Quale. Ha poi condotto anche serate illustri come ad esempio quella dei David di Donatello, nel 2005, recitando inoltre in una serie di film e serie tv, come la fiction “Ho sposato uno sbirro”, dove ha recitato dal 2008 al 2010.

Chi è Luisa Corna, carriera e che fine ha fatto/ Il sogno "Eurovision" attraverso il San Marino Song Contest

Luisa Corna, chi è: ora in gara al San Marino Song Contest con un brano melodico

Luisa Corna, conduttrice e attrice ma anche musicista, avendo cominciato la sua carriera proprio nel mondo del canto, è ora pronta a gareggiare al San Marino Song Contest, con il sogno Eurovision. Il brano, “Il giorno giusto”, l’artista ha spiegato di sentirlo profondamente suo. “Ha un inizio molto melodico, quasi intimo, e poi cresce gradualmente fino a diventare più movimentato e solare. Mi piace molto questa sua doppia anima” ha rivelato Luisa Corna. Il sogno, come per tutti, è quello di vincere, anche e soprattutto per gareggiare poi all’Eurovision, che quest’anno si terrà in maggio a Basilea.