Luisa Corna, chi è: modella, attrice e conduttrice, da Brescia a Milano fin da giovanissima per studiare ed entrare nel mondo dello spettacolo

Sono state tante le esperienze di Luisa Corna nel corso degli anni: attrice, cantante, conduttrice ma anche modella. La carriera di Luisa è cominciata nel mondo della musica: fin da bambina ha studiato canto e solfeggio, trasferendosi a diciotto anni a Milano, dove ha poi preso parte al gruppo musicale “Tequila Band”, con il quale ha collaborato per diversi anni. Nel frattempo ha cominciato a studiare dizione e recitazione, iniziando anche a lavorare come modella, sfilando per diversi stilisti e grandi brand, come Dolce & Gabbana e Missioni. Nei primi anni della sua carriera, Luisa Corna ha alternato la carriera da modella a quella da cantante: nel 1998 è stata ospite fissa di Domenica In come artista, mettendosi in mostra con la sua voce.

Più avanti è stata invece inviata e ospite fissa di programmi di calcio, iniziando inoltre la sua attività che conduttrice. Nel 2002 ha preso parte al Festival di Sanremo con la canzone “Ora che ho bisogno di te” in coppia con Fausto Leali, classificandosi quarta, continuando poi la sua carriera alla conduzione. Nel 2012 è stata invece concorrente di “Tale e quale show”, tornando poi nel programma nel 2024 nell’edizione dedicata a Sanremo. Nel 2025, invece, Luisa Corna ha preso parte al San Marino Song Contest nella speranza di arrivare all’Eurovision: a vincere è stato però Gabry Ponte.

Luisa Corna, chi è: “Così ho combattuto la timidezza”

Luisa Corna, ospite di “Da noi… A ruota libera”, si è definita “dolce, accogliente e disponibile”, ma allo stesso tempo anche grintosa. Una grinta che, come raccontato, ha dovuto “tirare fuori nel lavoro. Non è stato facile. Da bambina avevo questa passione immensa per la musica e la recitazione. Già a 16 anni vivevo da sola a Milano, dove vivevo io, in provincia di Brescia, non c’erano scuole di canto e recitazioni. Mi sono data da fare nonostante la mia estrema timidezza”.