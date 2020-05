Luisa Corna/ “Con Stefano Giovino potremo sposarci”

Pubblicità

Luisa Corna torna in tv ospite di Detto Fatto. L’annuncio sui social da parte della showgirl viene accolto con grandissima gioia da parte dei fans felici di poter rivedere la loro beniamina sul piccolo schermo. “Oggi 11 maggio intorno alle 15,00 sarò ospite nel programma #dettofatto condotto da #biancaguaccero #rai1” scrive la Corna su Instagram precisando – “stando comodamente a casa in collegamento tramite Skype a dopo ciao”. Poche parole per annunciare il suo ritorno in tv che hanno reso felicissimi i suoi fans che hanno accolto questa notizia con grande gioia. La conferma arriva dai tantissimi messaggi di affetto che i suoi fan le hanno scritto: da “Buongiorno 🌹 bravissima e bella come poche” a “Buongiorno Luisa…sempre bellissima e quanto fascino”. Non solo, c’è anche chi è non nasconde che poterla rivedere in video è un vero e proprio privilegio fino a chi le scrive “buongiorno e buon inizio settimana”.

Luisa Corna, il compagno e la proposta di matrimonio

Il ritorno in tv di Luisa Corna arriva a distanza di quasi un anno dalla sua partecipazione a Storie Italiane su Raiuno dove la showgirl ha parlato della sua storia d’amore con Stefano Giovino. La Corna da circa cinque anni è felicemente legata al compagno di professione carabiniere; un rapporto importante come ha raccontato la stessa cantante e conduttrice che ha rivelato: “l’amore va bene. Sai è importante, è in tutto quello che facciamo, è il voler bene agli altri e l’essere innamorati è uno stato di grazia. Io si, sono felicemente innamorata da quasi 5 anni!”. Non solo, la Corna ha anche rivelato che presto si sposa: “la proposta di matrimonio è arrivata, nel giorno del nostro anniversario… Non in ginocchio. La risposta è stata positiva, l’anno prossimo potremo sposarci. È arrivata prima la proposta e dopo l’anello!”. La bellissima e bravissima showgirl parlando del compagno Stefano ha detto: “è un ragazzo molto in gamba. Non è geloso di me perchè non ha modo di essere, sa che tipo di persona sono!” – e di non essere preoccupata dal suo passato – “lui ha già dei figli che adoro, un’ex moglie, ha tante responsabilità… Andiamo tutti d’accordo!”.

