Luisa Corna è stata intervistata stamane da Storie Italiane nell’ambito del San Marino Song Contest in programma il prossimo 8 marzo 2025: chi vince va all’Eurovision. “Sono pronta – racconta – è stata una notizia bellissima, mi fa molto piacere portare il mio brano che si chiama Il giorno giusto, avere questa opportunità è una grandissima gioia”. Eleonora Daniele replica: “Siamo molto contenti, tu sei una delle voci più belle del panorama italiano”.

All’Eurovision non ci sarà Olly, e al suo posto ci sarà Lucio Corsi, per un totale di ben 7 italiani in gara fra cui anche Gabry Ponte, l’autore del brano “Tutta l’Italia”, la colonna sonora di Sanremo 2025, ma anche Bianca Atzei, quindi Boosta dei Subsonica, ma anche Pierdavide Carone, Marco Cara, Silvia Salemi, Vincenzo Capua e appunto la sopracitata Luisa Corna. “Luisa è ben piazzata – ribadisce Eleonora Daniele – ha una bellissima voce e una bella canzone”. I Jalisse, ospiti di Storie Italiane, hanno partecipato all’Eurovision Song Contest dopo la vittoria di Sanremo e l’anno scorso hanno presenziato invece al San Marino Song Contest, non riuscendo però a strappare il pass per l’evento europeo: “Abbiamo vinto il premio di miglior look”.

LUISA CORNA AL SAN MARINO SONG CONTEST: “ABBIAMO ORGANIZZATO UNA BELLA COREOGRAFIA”

Luisa Corna ha ripreso la parola: “Mi sto preparando psicologicamente poi abbiamo organizzato una bella coreografia, ci sarà anche una violinista, abbiamo voluto mantenere il mood del violino. E poi siccome il brano si apre e diventa più veloce ed elettronico, ci sarà una coreografia ballata”.

Vedremo quindi se l’ex showgirl ce la farà a vincere il San Marino Song Contest per poi approdare a Basilea, in Svizzera, dove si terrà l’Eurovision e dove ci sarà anche il brano “Espresso Macchiato”, in gara per l’Estonia. Storie Italiane ha quindi mandato in onda il brano di Luisa Corna: “Non c’è il regolamento di Sanremo che non ci si può esibire prima dello show, non ci sono vincoli a livello contrattuale. Viva il lupo e grazie tutti”, ha concluso la cantante.

LUISA CORNA AL SAN MARINO SONG CONTEST: LA SUA CARRIERA

Luisa Corna, nata nella provincia bresciana il 2 dicembre del 1965, nel corso della sua carriera è stata una modella ma anche una conduttrice televisiva e un’attrice. Ha sempre avuto una grande passione per il canto, essendo dotata, come ha ricordato più volte Eleonora Daniele, di una grande voce, e spesso e volentieri ha regalato nuovi singoli ai suoi fan.

Ha partecipato anche ad una edizione del festival di Sanremo, quella del 2002 con Fausto Leali con il brano Ora che ho bisogno di te, chiudendo al quarto posto. Dopo di che ha pubblicato altri dischi e ora si appresta quindi a portare a San Marino il suo ultimo lavoro. Fra le sue partecipazioni tv si ricordano quelle di Domenica In e Tira & Molla, noncheè la recitazione in Al Momento Giusto di Giorgio Panariello, e anche in teatro in Nell’Odissea assieme a Giorgio Albertazzi.