Luisa Corna critica la vittoria di Gabry Ponte al San Marino Song Contest 2025

Sabato sera si è tenuta la finalissima del San Marino Song Contest 2025, che ha decretato come vincitore Gabry Ponte con il tormentone Tutta l’Italia: sarà lui, dunque, a rappresentare la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 in programma a maggio a Basilea. Assieme a lui hanno preso parte diversi cantanti italiani ed internazionali durante la competizione canora, compresa Luisa Corna, alla fine classificatasi in ultima posizione.

E proprio dalla cantante, nel corso della puntata di Citofonare Rai 2 andata in onda ieri, sono arrivati alcuni pungenti ed ironici riferimenti alla vittoria del dj. Luisa Corna si trovava in video-collegamento con Paola Perego e Simona Ventura direttamente da San Marino; al suo fianco Bianca Atzei, che anche lei era in gara, e l’inviato del programma Domenico Marocchi. Proprio quest’ultimo ha sottolineato che, un po’ com’è capitato a Sanremo nella cinquina finale di quest’anno, anche al San Marino Song Contest 2025 non c’è stata una vincitrice donna.

Luisa Corna: “Ha vinto chi non è un cantante, Gabry Ponte è un dj“

Luisa Corna, a quel punto, ha preso la parola non solo sottolineando l’assenza di una donna vincitrice al San Marino Song Contest 2025, ma lanciando anche una frecciatina a Gabry Ponte: “Bisogna fare qualcosa, una protesta. E poi ha vinto chi non è un cantante, quindi è un’altra protesta!“. Poi, in riferimento al brano del dj che gli è valsa la vittoria del contest, ha lanciato un’ulteriore frecciatina: “Io la canto Tutta l’Italia, ma qui non siamo in Italia!“.

Simona Ventura, a quel punto, dallo studio tenta di smorzare: “Luisa, noto dell’acredine nel tuo pensiero. Però devi essere ironica, perché anche arrivare all’ultimo posto è un grandissimo risultato. Guarda Tananai, il suo successo è partito dall’ultimo posto a Sanremo. Per cui secondo me devi essere orgogliosa di questo ultimo posto“. La Corna però ribatte ironica: “Adesso non esageriamo!“. La Perego poi torna sulla precedente frecciata dell’artista, chiedendole perché a suo giudizio Gabry Ponte non possa definirsi cantante, e lei spiega: “Non è un cantante, è un dj. È bravo sicuramente, è il tormentone dell’anno“.

