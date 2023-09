Luisa Corna verso il matrimonio con Stefano Giovino/ Data, location e invitati: “Non saranno tantissimi”

Luisa Corna pronta al matrimonio: domani il “sì” al suo Stefano Giovino

Luisa Corna è pronta a compiere il passo più importante e a dire di “sì” al suo amato Stefano Giovino. La cantante e attrice, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, racconta la grande emozione del matrimonio che vivrà domani, sabato 9 settembre, al fianco dell’uomo della sua vita. «Sono tranquilla. Abbiamo organizzato tutto all’ultimo, ma l’avevamo pianificato già per il 26 giugno del 2020 in Franciacorta», ha ammesso. L’avvento della pandemia ha poi rovinato i piani ed è stato un momento complicato per lei: «Avevo perso dei parenti per il virus. Così abbiamo disdetto e non ci abbiamo più pensato».

Chi è Stefano Giovino, futuro sposo di Luisa Corna/ Il matrimonio programmato per settembre

La data di domani, ammette poi la Corna, è stata del tutto casuale, “scelta semplicemente perché c’era posto in chiesa. Abbiamo fatto di corsa, le partecipazioni mandate all’ultimo. Alcuni miei amici non riusciranno a venire perché avevano già programmato un concerto». Conferma però che tra gli invitati ci sarà Fausto Leali (con lui partecipò in coppia al Festival di Sanremo 2002) e anche Annalisa Minetti, oltre a Sananda Maitreya.

Luisa Corna: "Mai sentita attraente"/ "Io e Stafano volevamo sposarci, ma poi…"

Luisa Corna, l’amore con Stefano Giovino e i dettagli del matrimonio

Il passo più importante della sua vita, per Luisa Corna, è al fianco dell’uomo che domani la porterà all’altare. Si tratta di Stefano Giovino, tenente colonnello alla guida del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri Paracadutisti Tuscania di Livorno. La coppia ha quindici anni di differenza, (lei ne ha 57, lui 42) e sta insieme da nove anni. Il matrimonio avrà luogo a Palazzolo sull’Oglio, cittadina d’origine di lei e nella quale la coppia si conobbe, nel santuario della Madonna di Lourdes.

Luisa Corna "Soffro di claustrofobia, che paura a Tale e Quale!"/ "Durante il calco…"

Nel corso dell’intervista, la cantante ha rivelato chi la accompagnerà all’altare nel giorno più importante della sua vita: «Mia madre, Pierina. E sarò in abito bianco. Tradizionale». Gli invitati, assicura, “non saranno tantissimi, eravamo talmente in ritardo! Meno di cento». E, parlando del ricevimento, svela chi canterà: «Sarà una bella jam session. Di sicuro io canterò un brano che ho scritto, Angolo di cielo, che è un po’ una lettera a cuore aperto dedicata a mio padre e a Stefano. Per il resto, ognuno improvviserà».











© RIPRODUZIONE RISERVATA