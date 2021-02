Luisa d’Orazi e Davide, moglie e figlio Franco Marini/ “Lui mi scrisse una lettera..”

Il mondo della politica piange la morte di un combattente mai esausto, Franco Marini, ma davanti alla sua bara non ci sarà la moglie a piangere insieme a conoscenti e amici perché Luisa d’Orazi, moglie di Franco Marini, è morta dieci anni fa. Lei era un medico in pensione che ama la solitudine soprattutto da quando il figlio Davide Marini, ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi ad Edimburgo per lavorare nel settore delle telecomunicazioni come ingegnere. La moglie di Franco Marini aveva sette anni meno di lui, ne parliamo al passato perché è morta nel 2021 lasciando da solo il marito, l’uomo con il quale ha passato tutta la sua vita dopo una lettera che lui stesso le aveva scritto conquistandola. La donna, proprio come Marini, aveva un carattere solido e idee molto chiare, almeno secondo il racconto che ne ha fatto Bruno Vespa in «L’amore e il Potere. Da Rachele a Veronica, un secolo di storia italiana».

Luisa d’Orazi e Davide, moglie e figlio Franco Marini, chi sono?

Lui stesso ha riportato le parole della signora Luisa d’Orazi che ha narrato il loro incontro a Rieti dove i loro padri lavoravano in uno zuccherificio: “Ci vedemmo per la prima volta quando eravamo molto giovani: io entravo al ginnasio, lui usciva dal liceo. Era un bel ragazzo, si dava da fare come tutti i suoi coetanei, aveva fama di gran conquistatore”. Il vero amore però è scattato anni dopo quando si sono rivisti a passeggio (sembra che lui fosse con un’altra) e poi decise di scriverle una lettera. Adesso si ritroveranno e potranno rimanere insieme per il resto della vita.



