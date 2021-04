Luisa e Salvio, proposta di matrimonio a Uomini e Donne/ “Sposiamoci, voglio che…”

Proposta di matrimonio a Uomini e Donne. Maria De Filippi, nella puntata del 13 aprile, ha ospitato due coppie che si sono formate nel corso delle precedenti stagioni del programma. Al centro dello studio, così, si accomodano Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta che stanno insieme da ormai due anni e che si sono uniti ancora di più dopo aver affrontato due eventi tragici. “Due anni sono tanti soprattutto per il tuo carattere”, commenta Gianni Sperti rivolgendosi a Luisa. “Da quando sto con lui sono riuscita a smussare aluni lati del mio carattere. L’amore, quando è vero, ti cambia”, risponde l’ex dama che ringrazia Maria De Filippi per averle dato la possibilità d’incontrare e conoscere un uomo che definisce “un diamante. Non capita tutti i giorni d’incontrare un uomo che ti rispetta e protegge come fa lui, sono stata fortunata”, aggiunge l’ex dama.

La proposta di matrimonio di Salvio a Luisa nello studio di Uomini e Donne

Dopo aver raccontato all’intero parterre di Uomini e Donne i due anni d’amore, Salvio e Luisa emozionano tutti con un’inaspettata proposta di matrimonio. “Ho fatto una promessa a tuo papà ed è quella di renderti felice e l’unico modo per farlo è quello di sposarci”, afferma Salvio. Luisa non trattiene l’emozione e, dopo aver metabolizzata il tutto, risponde alla proposta di nozze del compagno. “Amore mio ti dico sì per tutta la vita perchè ti amo da morire”, risponde l’ex dama mentre in studio piangono Gemma Galgani, la dama Elisabetta e le corteggiatrici Carolina e Vanessa. “Devi smetterla di prepararmi da mangiare però. Lei cucina benissimo”, aggiunge poi Salvio e Luisa aggiunge – “è un po’ ingrassato”. La coppia, poi, si concede un ballo romantico.

