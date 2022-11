Luisa Gibellini chi è l’ex moglie di Carlo Ancelotti?/ Morta dopo una lunga malattia

Chi è Luisa Gibellin? Matrimonio con Carlo Ancelotti e figli

Luisa Gibellini è nata nel 1958 a Medesano, piccolo comune in provincia di Parma. Da sempre con la passione dello sport ha praticato il softball e per un periodo anche il calcio nel ruolo di portiere, fino a specializzarsi nel tennis. Ha conosciuto Carlo Ancelotti da giovanissimi, quando giocava nella Roma, e sono stati sposati dal 1983 al 2008.

Luisa Gibellini e l’allenatore dell’Everton hanno avuto due figli: Davide e Katia. Il primo è collaboratore tecnico all’Everton e la seconda è sposata con il nutrizionista del pub. Luisa ha anche il brevetto da pilota ed è noto che quando Carlo Ancelotti giocava alla Roma, era lei ad accompagnarlo in elicottero alle partite. L’appassionata di sport è stata molto attiva e presente in qualsiasi impegno professionale che vedeva coinvolto il suo ex marito.

Luisa Gibellini: una malattia degenerativa la porta alla morte

Luisa Gibellini è scomparsa alla sola età di 63 anni nel maggio del 2021; la donna era affetta da una malattia degenerativa contro cui combatteva da tempo. Le sue condizioni sono peggiorate sempre di più e saputo della sua ex moglie, Carlo Ancelotti è corso per starle vicino gli ultimi istanti della sua vita.

Luisa Gibellini, purtroppo, non ce l’ha fatta ed è morta all’ospedale di Reggio Emilia dove era stata ricoverata. Il figlio dell’allenatore, Davide Ancelotti, ha ricordato sua madre in occasione della qualificazione del Real in Champions League che cadeva proprio nel giorno della sua morte, 24 maggio. Il collaboratore tecnico, come riporta FanPage, disse: “È vero, sia mio padre sia io ci siamo commossi per una questione di natura strettamente personale e familiare. Per noi quello di mercoledì era un giorno molto speciale, il compleanno di mia madre ed è stato un finale molto emozionante per entrambi”.

