Luisa Gibellini, legame con Graziano Galatone/ Ex moglie Ancelottin morta a 63 anni

Luisa Gibellini è l’ex moglie di Carlo Ancelotti con cui è stata sposata per 25 anni fino al divorzio del 2010. La donna, dopo aver combattuto a lungo contro la malattia, è venuta a mancare nel 2021. Luisa e l’allenatore avevano avuto insieme due figli, Davide e Katia. I due si erano conosciuti quando entrambi erano giovanissimi. Accanto all’allenatore, Luisa è rimasta per tutta la sua carriera seguendolo ovunque e festeggiando con lui i vari successi portati a casa. Un amore lungo 25 anni e che poi si è spezzato fino a portarli al divorzio.

Luca Attanasio, come è morto l’ambasciatore?/ Ucciso per 50 mila dollari

Ma cosa c’entra Graziano Galatone che oggi, giovedì 24 febbraio, è ospite di Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno? Sono passati anni, ma dopo la fine del suo matrimonio, erano spuntate alcune foto di Luisa Gibellini con Graziano Galatone.

Chi era Luisa Gibellini

Luisa Gibellini è rimasta accanto a Carlo Ancelotti durante gli anni d’oro della sua carriera. Un grande amore coronato dal matrimonio e dalla nascita di due figli che è poi finito con un divorzio. Era diventata popolare partecipando alla trasmissione sportiva Quelli che il calcio in cui sfoggiava la sua innata simpatia. Durante gli anni del matrimonio è sempre stata schiva e riservata e così anche nel periodo successivo al divorzio.

Isabella, moglie e figlia Vittorio Matteucci/ "Frollo? Incarna tutti i sentimenti"

Nel 2009, dopo la fine del suo matrimonio, Novella 2000 pubblicò alcune foto in cui era in compagnia di Graziano Galatone. (cliccate qui per vedere le foto). Foto tra amici in cui Luisa appariva serena. Poi la lotta contro la malattia durata diversi anni e che, purtroppo, la Gibellini non è riuscita a vincere. Scomparsa a soli 63 anni,

LEGGI ANCHE:

Sara Benmessaoud, moglie e figli Giò di Tonno/ "Tra noi Amore all’infinito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA