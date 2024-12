Shaila Gatta riabbraccia mamma Luisa, che rassicura: “Mai vergognata di te“

Al Grande Fratello 2024 la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è al centro di un lungo dibattito nel corso della puntata di questa sera. In salone c’è stato un confronto tra i due diretti interessati, che amaramente hanno messo sul banco cosa non ha funzionato nel loro rapporto pur ammettendo di essere ancora innamorati l’uno dell’altra. C’è stato spazio anche per un nuovo confronto tra il concorrente e Luisa, mamma dell’ex Velina, che l’ha accusato di essersi comportato male con sua figlia.

Luisa, mamma di Shaila asfalta Lorenzo al GF: "Ti sei comportato male"/ "Contenta che vi siete lasciati"

Dopo le lacrime e la tensione, è però arrivato anche il momento di un incontro madre-figlia, con Shaila che ha avuto modo di riabbracciare la sua adorata mamma Luisa. Memore delle parole dette alla figlia in un precedente incontro, la donna specifica e chiarisce: “Non mi sono mai vergognata di te, mai“. La gieffina a quel punto replica: “Lo so, è che quando tu parli sei molto spinta. Fatti vedere che sei anche dolce e una mamma buona“.

Lorenzo Spolverato: "Shaila Gatta? Amore troppo grande da gestire"/ Lei: "Ho paura di essere ferita di nuovo"

Shaila Gatta, il consiglio di mamma Luisa: “Con Lorenzo ricominciate da amici“

Shaila Gatta, occhi negli occhi con mamma Luisa, si confida e parla con lei della relazione conclusa con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024: “Io so quello che ho vissuto: siamo diversi, non siamo compatibili, sto sotto un treno, ho preso un palo in faccia, però ho vissuto e devi essere fiera di me“. La donna ribadisce l’immenso orgoglio che nutre nei suoi confronti e rassicura la figlia: “Sono sempre stata fiera di te, lo sarò e lo sono ancora“.

A seguire, la signora Luisa le rivolge un consiglio su come recuperare con Lorenzo quantomeno la quotidianità nella Casa e il rapporto di amicizia che avevano instaurato all’inizio della loro avventura nel reality: “Cominciate di nuovo come amici, chiacchierate, dovete parlare. Fai questo percorso, goditelo“. La figlia così le assicura: “Io sto vivendo, mi sento viva, anche quando soffro sono felice“.

Luisa Menditto, chi è la mamma di Shaila Gatta/ Sorpresa alla figlia e confronto con Lorenzo Spolverato?