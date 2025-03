Luisa Maragliano, nata a Genova nel 1931, è stata una soprano attiva tra gli anni Cinquanta e Ottanta. La sua carriera è cominciata dopo aver condotto un’audizione al teatro Carlo Felice di Genova, venendo scelta da Tristano Illersberg per il ruolo di Fanciulla Fiore. Con il maestro si è legata anche dal punto di vista sentimentale: i due si sono infatti poi uniti in matrimonio. Nel 1959, Luisa Maragliano ha esordito all’Arena di Verona ne La forza del destino al posto di Antonella Stella. Negli anni a seguire sono arrivati i più grandi teatri d’Italia e non solo: l’Opera di Roma, La Scala di Milano, il San Carlo di Napoli ma anche l’Opera di Chicago e il Metropolitan di New York. In oltre 500 spettacoli ha interpretato l’Aida, recitando però anche ne La bohème, Tosca, Madama Butterfly e tanti altri ancora. Dopo il ritiro negli anni Ottanta, si è dedicata all’insegnamento.

Oggi Luisa Maragliano vive a Genova e la sua storia sarà tra quelle che saranno raccontate nel nuovo appuntamento de “Le ragazze” di Francesca Fialdini in onda su Rai 3. La soprano, attiva dagli anni 50 in poi, ha calcato i palcoscenici più importanti del mondo e la sua storia sarà ripercorsa in ogni suo piccolo dettaglio. A dar voce al servizio ci sarà la stessa Luisa Maragliano, ancora oggi una grande appassionata di musica.

Chi è Luisa Maragliano: ancora oggi gira per i teatri

Luisa Maragliano, classe 1931, ha quasi 95 anni. Nonostante ciò ancora oggi gira per i teatri d’Italia per seguire l’opera, la sua grande passione. Sul suo profilo Facebook, Luisa non perde occasione per mostrarsi ancora bella e radiosa e piena di interessi e di vitalità, ma anche per ripercorrere il suo passato glorioso nel mondo dell’opera, con tanti bei ricordi che ancora oggi vivono nel suo cuore e che non la abbandoneranno mai.