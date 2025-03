Tutto su Luisa Menditto, la mamma di Shaila Gatta

Luisa Menditto, la mamma di Shaila Gatta, torna nella casa del Grande Fratello nella puntata in onda oggi, giovedì 6 marzo 2025, per fare una sorpresa alla figlia. Ex sarta, ha dedicato tutta la propria vita alla famiglia crescendo le figlie Shaila e Jessica con quest’ultima che l’ha resa nonna del nipotino Andrea. Pur non facendo parte del mondo dello spettacolo, la mamma di Shaila è diventata molto popolare per le precedenti sorprese fatte alla figlia. Durante il periodo natalizio, in concomitanza della prima, grande crisi attraversata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la mamma di Shaila arrivò nella casa del Grande Fratello sganciando una vera bomba contro Lorenzo.

Senza giri di parole, invitò la figlia ad allontanarsi dal modello milanese nei confronti del quale ammise di non avere molta simpatia. Shaila, tuttavia, non ha mai messo in discussione Lorenzo andando contro l’opinione della madre e difendendo la relazione ad ogni costo. Stasera, però, la signora Luisa troverà una situazione totalmente diversa. Cosa accadrà, dunque, nella Casa?

Luisa Menditto incontro ancora Lorenzo Spolverato?

Dopo essersi raccontata attraverso la linea della vita che sarà mostrata questa sera, durante la nuova puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta riceverà la sorpresa di mamma Luisa. Nelle scorse ore, parlando con Chiara, Zeudi e Giglio, Shaila ha ammesso di volere una sorpresa aggiungendo, però, che non reggerebbe un attacco da parte della madre da cui non accetta intromissioni nella sua vita privata. La signora Luisa, dunque, qualora dovesse incontrare Lorenzo, tenderà la mano a quest’ultimo?

Nelle ultime ore, il rapporto tra Shaila e Lorenzo ha subito uno scossone. La ballerina ha deciso di allontanare Lorenzo togliendo anche abbracci e ogni tipo di contatto fisico e considerando ormai chiusa la relazione. “Non voglio più pensare che ci sia una speranza”, ha detto Lorenzo a Chiara spiegando di aver dovuto accettare la scelta di Shaila. Cosa farà, dunque, la signora Luisa? Chiederà di parlare con Lorenzo o deciderà di ignorarlo dedicandosi solo alla figlia?

