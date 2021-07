Luisa Monti ha un tumore/ L’ex Uomini e Donne rimanda le nozze con Salvio

Luisa Monti, ex dama del trono over di Uomini e Donne, attraverso le pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha annunciato di avere un tumore al seno e di aver rinviato il matrimonio con Salvio Calabretta, conosciuto proprio durante la partecipazione al trono over. A Uomini e Donne Magazine, Luisa ha raccontato di aver perso il padre e la madre per il cancro e di aver già combattuto contro un tumore alla tiroide in passato. Luisa si è così sempre sottoposta a tutti i controlli e, dopo essersi sottoposta ad una mammografia, ha scoperto di avere un tumore al seno. L’ex dama è in attesa dell’operazione alla mammella. Inoltre dovrà essere sottoposta ad un’isterectomia preventiva perchè le è stato trovato “carcinoma benigno alle ovaie che però potrebbe degenerare”.

La battaglia di Luisa Monti

Luisa Monti sta affrontando la sua battaglia con il sostegno del compagno Salvio e delle amiche che la stanno supportando in ogni momento. Tra le storie pubblicate su Instagram, l’ex dama del trono over ha condiviso un messaggio con cui ha trasmesso la sua forza ai followers. “A volte la vita ti mette in ginocchio. Ti fa piangere e tu pensi di non avere la forza di andare avanti, ma tu ricorda che c’è qualcuno che vive dei tuoi abbracci, dei uoi sorrisi, alzati e lotta perchè è vero, la vita non è sempre facile, ma è la cosa più preziosa che possiedi”, si legge nel post pubblicata da Luisa a cui facciamo un grandissimo in bocca al lupo.

