Luisa Monti ricoverata in ospedale/ Paura per l’ex dama di Uomini e Donne

Luisa Monti ricoverata in ospedale: ecco come sta la dama di Uomini e Donne

Luisa Monti è una ex dama molto amata dal pubblico di Uomini e Donne, in tanti hanno seguito il suo avvincente percorso nel dating show. L’ex volto televisivo è stata spesso al centro della cronaca rosa per aver scoperto di avere un tumore al seno, che l’ha costretta ad un lungo intervento.

Lavinia Mauro, Uomini e Donne/ "Papà è un marchese, ma non sono snob": Alessio...

Luisa Monti, in queste ultime ore, ha preoccupato i fan per un ricovero in ospedale d’urgenza. La ex dama si è sentita improvvisamente male, probabilmente a causa di una sincope. La stessa ex dama lo racconta sui social: “Stamattina ci siamo presi un bello spavento, Salvio soprattutto. Da quello che mi hanno raccontato, io non riuscivo più a parlare, non riuscivo più a muovermi e mi hanno portato con il 118 qui in ospedale. Ho fatto la tac e tutti gli accertamenti. Si presume che io abbia avuto una sincope“. L’ex volto di Uomini e Donne ha poi, rassicurato i fan: “La tac è negativa“. Dunque, sembra che non sia nulla di grave e che serva solo molto riposo.

Vittoria Deganello incinta: "All’ecografia o vado col padre della bimba o da sola"/ "Insensibile e disumano"

Luisa Monti e il messaggio sul cancro: “Grata alla vita”

Luisa Monti ha dovuto combattere contro il tumore al seno, e tutto ciò che comporta. La ex dama di Uomini e Donne ha superato questo enorme ostacolo nella sua vita e ha voluto condividere un messaggio importante per tutte le donne.

Luisa Monti pubblica sui social: “Le Donne forti le riconosci subito, non piacciono a tutti, amano le sfide e hanno una luce diversa nei loro occhi… bisogna andare oltre per apprezzarle, le donne forti non hanno paura, scavalcano muri invalicabili, non temono le tempeste e hanno la luce del Sole… se crollano fanno finta che vada tutto bene e vivono con il sorriso”. Poi conclude: “Grata alla vita”.

Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti, Uomini e Donne/ "Se lei esce con un altro..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA