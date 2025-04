Una delle coppie più salde e felici del mondo dello spettacolo è quella formata da Luisa Raneri, moglie di Luca Zingaretti. I due stanno insieme ormai da tantissimo tempo e hanno messo al mondo due splendide bambine. Nonostante i rispettivi lavori li tengano spesso lontani l’uno dall’altra, la coppia è salda e particolarmente felice insieme. Forse proprio la distanza e il non vivere il loro amore come quotidianità ha forgiato il loro amore e rafforzato il loro rapporto.

Genitori Helena Prestes, chi sono?/ Dal padre violento alla malattia della madre: "Ho dovuto sopravvivere"

Secondo Luisa Ranieri, infatti, proprio questo è stato il loro punto di forza. Un equilibrio tutto loro che ha portato i due a trovare il giusto compromesso per vivere bene il loro amore. “Siamo entrambi attori, lavoriamo tanto, passiamo del tempo di qualità insieme, ma non viviamo la quotidianità che può ammazzare i rapporti. È la nostra fortuna” ha raccontato proprio Luisa Ranieri in un’intervista a Vanity Fair. Un rapporto che dunque per tanti potrebbe essere particolare e bizzarro ma che è stato la loro fortuna.

Michele Bravi, chi è il fidanzato? "Sono innamorato da due anni"/ "Sogno di avere un figlio"

Luisa Ranieri, chi è la moglie di Luca Zingaretti: “L’amore scoppiato mentre lui si stava separando”

L’amore tra Luisa Ranieri, moglie di Luca Zingaretti, e l’attore che interpreta Montalbano, è scoppiato nel 2005. I due si sono conosciuti sul set della miniserie televisiva Cefalonia, che stavano girando insieme, e tra loro è stato subito amore. Lui usciva da una relazione con la sua ex moglie, lei invece era splendida, giovane e ricca di talento. Le loro strade si sono incontrate e sette anni più tardi è arrivato anche il matrimonio, ma nel frattempo i due erano già diventati genitori di Emma, nel 2011.

Gaia è fidanzata? I rumors su Olly e la smentita/ "Mi chiamano ma poi non arriva altro"

Quattro anni più tardi la famiglia si è arricchita con l’arrivo di Bianca. “Ci siamo messi assieme quell’anno, ma Luca stava affrontando, serenamente, la separazione dall’ex compagna” ha rivelato la moglie di Luca Zingaretti parlando del modo in cui si sono incontrati e innamorati con il marito.