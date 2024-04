Luisa Ranieri, chi è la moglie di Luca Zingaretti e le figlie/ Lui: “Famiglia per me è un po’ tutto”

Luisa Ranieri chi è la moglie di Luca Zingaretti e le figlie Bianca ed Emma

Nella puntata odierna di Che Tempo che fa, sarà ospite Luca Zingaretti noto per il suo ruolo in Montalbano. Luisa Ranieri è la moglie dell’attore e regista; la coppia è insieme da vent’anni e hanno due figlie: Bianca, 8 anni, ed Emma, 12. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2005 sul set di di Cefalonia.

Entrambi condividono la professione attoriale: “È difficile. Far parte dello stesso mondo ha indubbiamente anche tanti vantaggi, ma devo riconoscere che è molto difficile. Per tanti motivi. Perché l’attore è per sua natura egocentrico e individualista, perché ci vuole tanta comprensione e maturità per capire le istanze dell’altro, perché comunque sia è un mestiere che ti porta spesso lontano dalla famiglia e soprattutto se ci sono dei figli ti spinge a dover rinunciare ad alcuni lavoro. Una volta lavora uno, una volta l’altro, perché i figli vanno seguiti e quindi si può lavorare solo a turno. Ma devo ammettere che è bello continuare a lavorare su un rapporto, lo mantiene vivo” ha dichiarato Zingaretti a Vanity Fair.

Luisa Ranieri moglie Luca Zingaretti e le figlie: “La famiglia per me è tutto”

Luca Zingaretti ha parlato a lungo del valore della famiglia: la sua è formata dalla moglie Luisa Ranieri e le due figlie Bianca ed Emma: “Famiglia per me è un po’ tutto. È un rifugio, un alimento, è un po’ il posto dove tutto comincia e tutto finisce. Io sono molto, molto, molto, molto legato alla famiglia, sia alla mia, quella creata con Luisa e le bambine, sia alla mia di origine ” ha raccontato l’attore a Vanity Fair.

E ancora: “Noi, sempre per merito di mia madre che è stata una forza della natura, siamo sempre stati una famiglia accogliente. Mi ricordo che noi ospitavamo tutti a casa nostra, c’erano sempre i sacchi a pelo per terra. Chi aveva bisogno di qualcosa, entrava. E anche oggi siamo sempre pronti ad accogliere e a ricevere. Perché percepiamo tutti la famiglia come una ricchezza, ma non come un guscio, come una protezione, ma non come un qualcosa che esclude. La famiglia non è muro, non è filo spinato, è un nucleo forte, che è forte perché accoglie“.

