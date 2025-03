Luca Zingaretti è da ormai tanti anni felice al fianco di Luisa Ranieri, sua collega conosciuta sul set della miniserie televisiva “Cefalonia”. La coppia è legata dal 2005 ma il matrimonio è arrivato solamente dopo dodici anni, il 23 giugno 2012, con rito civile. Il “sì” è arrivato nel castello di Donnafugata, a Ragusa, nella splendida Sicilia, dove Luca Zingaretti ha a lungo lavorato per girare “Il Commissario Montalbano“, miniserie tv della quale è stato protagonista per tanti anni nei panni del protagonista. La coppia ha avuto due figlie, Emma e Bianca, nate nel 2011 e nel 2015.

Luigi De Falco, chi è il marito di Fatima Trotta?/ "Dolce e sempre presente". Il matrimonio nel 2017

La loro è una famiglia felice nonostante il tempo insieme non sia troppo: come hanno spiegato più volte entrambi, infatti, per via dei rispettivi lavori – entrambi sono attivi nel mondo della televisione e del cinema – non si vivono quotidianamente. E, a detta loro, paradossalmente questa è anche la loro fortuna. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, infatti, credono che il non viversi nella quotidianità li aiuti ad evitare tanti litigi e scontri che inevitabilmente ci sarebbero.

Simone Fratini, chi è marito Barbara De Rossi/ Matrimonio segreto svelato dal ristoratore: "Ero una bestia.."

Luisa Ranieri, la moglie di Luca Zingaretti: “Ci siamo messi insieme mentre lui si stava separando”

“Ci siamo messi assieme quell’anno, ma Luca stava affrontando, serenamente, la separazione dall’ex compagna” ha raccontato a Vanity Fair Luisa Ranieri, la moglie di Luca Zingaretti. I due si sono conosciuti nel 2005 e hanno iniziato la storia d’amore che più avanti li ha portati ad avere due figlie amatissime. Se c’è una cosa che proprio non sopporta del marito, per Luisa Ranieri, è il fatto che lui, pur facendo il suo stesso lavoro, guadagni molto più di lei: una situazione che ha ribadito in più di un’occasione, mettendo in evidenza le differenze retributive che ci sono tra uomini e donne. Al di là di queste considerazioni, Luisa Ranieri e il marito continuano la loro storia d’amore con enorme trasporto e felicità, complici e sereni insieme, in una vita a tratti un po’ caotica ma soddisfacente.