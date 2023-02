Luisa Ranieri, da Lolita Lobosco a Sanremo 2023/ Chi è, carriera e vita privata

Luisa Ranieri è tra i volti più attesi di questa ultima serata del Festival di Sanremo. Questa sera farà il suo esordio sul palco dell’Ariston, un’assoluta novità per lei e per il pubblico di telespettatori. Amato volto della fiction Rai ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, Luisa Ranieri a Sanremo lancerà il finale della seconda stagione, che sarà trasmesso nella giornata di domenica 12 febbraio e che concluderà una stagione di grandi ascolti e incredibile successo.

Luisa Ranieri sarà dunque tra i protagonisti della serata finale del Festival di Sanremo 2023. L’attrice napoletana non è la prima ospite a presentare le fiction e i prodotti Rai sul palco di Sanremo, come abbiamo già visto nei giorni scorsi, ma una cosa è certa: c’è molta attesa per la sua comparsa e i telespettatori già si domandano se anche in questa occasione sfoggerà gli iconici tacchi vertiginosi che indossa nei panni di Lolita Lobosco.

Luisa Ranieri, classe 1973, è cresciuta nel quartiere del Vomero a Napoli e da bambina vive il divorzio dei suoi genitori. Grazie alla sua timidezza incontra il teatro e il mondo della recitazione. A oggi è attiva tanto in teatro quanto in televisione, come dimostra l’incredibile successo della fiction Rai ‘Le indagini di Lolita Lobosco’, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi e arrivata ormai alla seconda stagione con un record di ascolti e di popolarità. Curiosando nella vita privata dell’attrice, scopriamo che Luisa Ranieri è legata sentimentalmente dal 2005 all’attore Luca Zingaretti. I due si sono conosciuti sul set della serie ‘Cefalonia’ e si sono sposati il 23 giugno 2012 con rito civile al Castello di Donnafugata a Ragusa, in Sicilia. Dal loro matrimonio sono nate due dolcissime bambine: Emma, il 9 luglio 2011, e Bianca, nata il 27 luglio 2015.

Prima di Luisa Ranieri, sul palco di Sanremo si sono susseguiti Elena Sofia Ricci per presentare ‘Fiori sopra l’inferno’, serie in onda su Rai1 dal 13 febbraio tratta dall’omonimo romanzo thriller di Ilaria Tuti, poi Francesco Arca con la nuova fiction ‘Resta con me’ tratta da un’idea da Maurizio De Giovanni e in onda da domenica 19 febbraio. Infine durante la serata cover si è presentato il cast di ‘Mare fuori’, su Rai2 dal 15 febbraio.











