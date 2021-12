Luisa Ranieri, dolore per il papà scomparso/ “Si riparte dall’amore”

Luisa Ranieri può essere certamente orgogliosa dei successi che è riuscita a ottenere in ambito privato (ha due bellissime bambine avute da Luca Zingaretti) sia in ambito professionale. Anche lei, però, nonostante sia particolarmente restia a parlare di sè davanti alle telecamere, ha vissuto un grande dolore che non riesce a dimenticare nonostante il trascorrere del tempo.

Nella sua vita sono stati due gli uomini importanti (ad eccezione del marito), ma con cui è riuscita a instaurare rapporti differenti. Con il papà, infatti, non ha mai legato del tutto, mentre aveva un legame decisamente più stretto con il patrigno. Entrambi sono scomparsi da tempo, ma hanno comunque lasciato un segno nel suo cuore.

Luisa Ranieri e il dolore per la perdita del papà

Crescere senza la presenza costante di un papà non è mai semplice e Luisa Ranieri sa bene cosa questo voglia dire: “Mi sarebbe piaciuto conoscerlo meglio. Mi è mancato l’amore di mio padre soprattutto” – aveva detto lei qualche tempo fa in un’intervista.

L’arrivo nella sua vita del patrigno era servito a colmare almeno in parte questa assenza, ma anche lui è scomparso da tempo. Nonostante sia necessario imparare a convivere con questo dolore, lei sa bene come provare a superare i momenti di sconforto che possono esserci: “Nella vita si rinasce ogni volta che si affronta un dolore – aveva detto -. Da lì ogni volta bisogna ripartire e avere la forza di farlo” – ha concluso l’interprete di “E’ stata la mano di Dio“.

