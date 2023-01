Luisa Ranieri: “Film più bello? Le mie figlie Emma e Bianca”/ “Credo nell’amicizia”

Luisa Ranieri a “Domenica In” ha parlato della sua vita e delle sue sensazioni. L’attrice, protagonista ogni domenica sera su Rai Uno con la seconda stagione della fiction “Lolita Lobosco“, ha detto: “Ho fatto pace con le mie origini, con il tornare a Napoli. Quando sei giovane hai la rivoluzione dentro, vuoi cambiare tutto. Ora, invece, muoio per tornare nella mia città, che, dico la verità, ho scoperto attraverso gli occhi meravigliati di mio marito Luca Zingaretti. Oggi so la persona che sono, so dove stare. Sono però timida: a volte è un limite, perché bisognerebbe cavalcare e andare. Io, invece, mi sento scoperta, senza pelle: devo mantenere sempre un velo di protezione”.

Da ragazzina Luisa Ranieri era molto “o è bianco o è nero, poi crescendo ho imparato che il grigio è sempre meglio. Tuttavia, non volevo essere identificata come attrice napoletana, in quanto mi facevano sempre fare gli stessi ruoli, legati al cliché della donna del Sud”.

LUISA RANIERI: “INVESTO MOLTO NELL’AMICIZIA”

Nel prosieguo di “Domenica In”, Luisa Ranieri ha svelato che c’è stata una figura fondamentale agli albori della sua carriera attoriale: “A iscrivermi al mio primo corso di teatro è stato un mio caro amico, Vittorio, che purtroppo oggi non c’è più. Ci sono persone talmente brave che hanno una luce tale da non sapere dove mettere tutta questa energia. Lui era un po’ pazzerello, certo non ci aspettavamo che arrivasse la notizia della sua morte proprio adesso che era pulito… Io credo molto nel potere dell’amicizia, investo tanto in questo sentimento: la mia regola è ‘pochi amici, ma buoni'”.

Mamma di Emma e Bianca, Luisa Ranieri cerca di essere “una madre presente e accogliente. Per me e per mio marito vengono sempre prima le bambine e il loro benessere, anche rispetto al lavoro. Il film più bello, in fondo, l’ho già fatto: sono le mie figlie”.

