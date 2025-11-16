Luisa Ranieri, chi è l'attrice: sposata con Luca Zingaretti, i due si sono conosciuti sul set della Miniserie Cefalonia nel 2005. Poi il grande amore

Luisa Ranieri, splendida attrice tra i volti più amati della televisione e del cinema italiano, è sposata con Luca Zingaretti. Un amore, quello che lega i due attori, che è cominciato nel 2005, quando si sono incontrati sul set della miniserie televisiva Cefalonia. Nonostante l’importanza differenza di età e il rapporto precedente di Luca, sposato fino all’anno precedente con Margherita D’Amico, i due si sono innamorati al primo sguardo, cominciando una vita insieme che ha portato poi alle nozze molto più avanti. Il matrimonio è infatti arrivato solamente nel 2012, con rito civile al castello di Donnafugata, a Ragusa. Dal loro amore sono nate due figlie: Emma, venuta al mondo nel 2011, dunque l’anno prima delle nozze, e poi ancora Bianca, nata nel 2015.

L’amore che lega Luisa Ranieri e Luca Zingaretti non è sempre di facile gestione. Entrambi attori, passano molto tempo fuori per lavoro: questo, inevitabilmente, li porta a vivere meno la quotidianità ma proprio questo, secondo Luisa, è il segreto del loro amore: “Per via del nostro lavoro passiamo del tempo di qualità insieme, ma non viviamo la quotidianità che può ammazzare i rapporti. È la nostra fortuna”. Un amore che dunque punta molto sulla qualità e meno sulla quantità dei momenti passati assieme.

Luisa Ranieri, chi è il marito Luca Zingaretti: attore come lei

A detta di Luca Zingaretti, il marito di Luisa Ranieri, “ci vuole tanta comprensione e maturità per capire le istanze dell’altro. Questo mestiere ti porta spesso lontano dalla famiglia”. Dunque, tra i lati positivi e negativi della distanza e della lontananza che Luisa Ranieri e il marito si trovano ad affrontare quotidianamente, il loro amore prosegue con vigore e forza, complice anche l’arrivo delle due bambine. Con Emma e Bianca, che hanno letto ancor di più la coppia, formano una famiglia felice.