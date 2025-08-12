Luisa Ranieri rompe il silenzio: "Lolita Lobosco 4 si farà ma sarà l'ultima stagione!" e sulle anticipazioni: "Avrà un amore maturo"

Luisa Ranieri rompe il silenzio: “Lolita Lobosco 4 si farà ma sarà l’ultima stagione”

È fatta, c’è la conferma ufficiale: Lolita Lobosco 4 si farà! Ed ad annunciarlo è l’attrice Luisa Ranieri in una lunga intervista concessa al settimanale El Dia, in Spagna, infatti, ogni mercoledì in prima serata su Europa Europa vanno in onda le puntate della terza stagione della celebre vice commissaria nata dai romanzi di Gabriella Gensini. Dopo mesi di caos e slittamenti adesso c’è la conferma ufficiale: Le indagini di Lolita Lobosco 4 andranno in onda ma c’è una brutta notizia, la quarta sarà l’ultima notizia. L’attrice partenopea e moglie di Luca Zingaretti, infatti, ha svelato di essere molto legata al personaggio di Lolita ma, per altri motivi, non ci sarà più un seguito.

“Sarà l’ultima. Stiamo girando questa quarta stagione perché mi manca tanto il personaggio, e tutti in Italia vogliono vederlo” ha confessato Luisa Ranieri durante l’intervista e poi ha aggiunto: “Sono molto innamorata di questo personaggio, perché è un personaggio con molta malinconia, dolcezza, ma è anche molto dura: la trovo un personaggio molto moderno, e questo mi piace molto…Mi piacerebbe andare a Bari ogni tanto a trovare la mia amica Lolita, ma poi devo girare altri film. Ma è un personaggio che porto davvero nel cuore”. In realtà stando a rumor e indiscrezioni non era prevista neanche una nuova stagione, ma l’affetto e il rammarico del pubblico hanno spinto l’attrice e la casa di produzione a tornare sul set.



Anticipazioni Le indagini di Lolita Lobosco 4, Luisa Ranieri: “Avrà un amore maturo”

Dopo aver annunciato che Lolita Lobosco 4 si farà, Luisa durante l’intervista ha svelato anche delle piccole anticipazioni sulle nuove puntate della quarta stagione: “Lolita fa i conti con il passato: ha un amore maturo con un gallerista d’arte che ha due figlie, ed è un amore in cui si sente coinvolta, per la prima volta. Ma quando un uomo ha figli, tu resti sullo sfondo.” E sul suo personaggio infine ha concluso: “È un personaggio femminile molto moderno, complesso: nella televisione italiana non c’erano personaggi così.” Ed infine la Ranieri per quanto riguarda il successo e l’affetto del pubblico ha rivelato che nonostante fosse consapevole che si trattasse di non ottimo prodotto non se lo aspettava.