Luisa Ranieri, Lolita Lobosco sfida Montalbano/ Ma Lei precisa “non hanno nulla in comune”

Luisa Ranieri torna in tv: prima ospite del salotto di Domenica In di Mara Venier e poi in prima serata nei panni di Lolita Lobosco. Intervistata dal quotidiano Il Mattino, l’attrice si è soffermata proprio sul personaggio che interprete nella nuova ed attesissima fiction di Raiuno. “Lolita è una donna moderna e indipendente mentre Montalbano è un uomo del passato, all’antica. Non hanno nulla in comune” – precisa sin da subito la bellissima attrice parlando del confronto tra il suo personaggio e l’amatissimo Montalbano interpretato dal marito Luca Zingaretti. Parlando poi del personaggio di Lolita aggiunge: “è una donna del sud di oggi. Il suo carattere mi ha rapito subito. Il tacco 12 è un’estremizzazione, ma vuole evidenziare che esiste un femminile che non ha bisogno di mascherarsi da uomo per essere autorevole e meritevole. Un aspetto che fa fare un passo in avanti alla rappresentazione del femminile in televisione. Ho affrontato questo personaggio con libertà come un cavallo pazzo”.

Bella da togliere il fiato, Luisa Ranieri non nasconde di aver avuto un rapporto conflittuale con la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato: “da ragazzina ero in conflitto con il mio corpo, la mia fisicità. La bellezza mi sembrava un’arma a doppio taglio. Potevo uscire solo con mio fratello e i suoi amici, tutti maschi. E la mia femminilità prorompente creava imbarazzo. Così mi travestivo da maschiaccio, giocavo con le figurine e il pallone. Ho fatto pace con il mio sex appeal da adulta”.

Luisa Ranieri: “mi riconosco in Lolita Lobosco”

Luisa Ranieri riconosce tantissimo di se nel personaggio di “Lolita Lobosco”, la fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. “Mi riconosco si, anche nella struggente nostalgia di tornare al posto natale. Lolita ha dimostrato che anche lontano dalla famiglia ce la poteva fare e poi tornare a fare pace con le origini” – racconta l’attrice nata e cresciuta a Napoli. La Ranieri è legatissima alla sua città natale e non nasconde: “mi manca il mare e mi mancano la solarità e la spensieratezza dei napoletani anche nella tragedia. A Roma nel quartiere Prati c’è una bar di napoletani e mi piace andarci spesso perchè la signora che lo gestisce ha un modo di fare gioviale e all’antica in cui trovo una grande umanità”. Parlando proprio di Napoli e del successo che sta riscontrando la sua città in fiction come “Mina Settembre” e “Il Commissario Ricciardi” precisa: “ è un teatro a cielo aperto. Non è un caso che attiri registi e scrittori”.



