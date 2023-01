Luisa Ranieri, moglie Luca Zingaretti/ La dedica strappalacrime per il suo compleanno

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, una storia d’amore che viaggia verso un grande traguardo

Forse non tutti sanno che la bellissima attrice Luisa Ranieri è la moglie del collega Luca Zingaretti. I due si sono conosciuti nell’ormai lontano 2005, sul set del film tv Cefalonia. All’epoca lei aveva ventotto anni, lui quarantadue e si era da poco separato dall’ex Margherita D’Amico. “È stato un incontro importante. Mi sono sentita presa per mano, ha sanato tante ferite. Era la figura paterna che non ho mai avuto. Ma era anche l’amante, il compagno, l’amico e il fidanzato migliore che si potesse avere”, ha raccontato lei in una lunga intervista di qualche tempo a Vanity Fair.

Recentemente, invece, ha festeggiato i suoi quarantanove anni, con una romantica poesia che il marito Luca le ha dedicato. Poesia che, ovviamente, è finita anche sui social, scatenando le reazioni sdolcinate del popolo della rete. Lo scorso giugno, oltretutto, la coppia ha festeggiato dieci anni di matrimonio e diciotto anni insieme, l’uno al fianco dell’altro. Da quel primo incontro ad oggi il loro sentimento è cresciuto sempre più, impreziosito dalla nascita delle due figlie Emma e Bianca.

Luisa Ranieri: la romantica dedica del marito Luca Zingaretti nel giorno del suo 49esimo compleanno

Ed ecco quindi la splendida poesia che, Luca Zingaretti ha dedicato alla moglie Luisa Ranieri nel giorno del suo compleanno, con tanto di foto che li ritrae insieme a letto. “La mattina che me svejo e nun te trovo accanto me sento tutto strano, me manchi proprio tanto. Sarà che la mattina, appena apro l’occhi, c’ho voglia de sentitte, bisogna che me tocchi. Perché quanno me giro e trovo il tuo calore er mondo me soride se riempie de colore, sarà quel tuo soriso, sarà la tua bellezza, l’occhio tuo che me brilla, me da na contentezza! E allora me domando, sapendo la fortuna, che vojo nella vita? Non sto a cercà la luna: la donna tanto amata, che s’abbraccia a me silente e nun vojo niente altro e nun vojo sapè gnente“. Luca Zingaretti, quindi, ha poi concluso con un semplice “buon compleanno”, sciogliendo tutti i fan della coppia. L’attore de il Commissario Montalbano, come se non bastasse, ha anche registrato la sua voce mentre recitava la parte finale della poesia. Una dedica splendida.

