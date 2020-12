LUISA RANIERI MOGLIE LUCA ZINGARETTI/ “Vivo alla giornata, invecchiare non m’importa”

Si chiama Luisa Ranieri la moglie di Luca Zingaretti, attrice come lui e madre delle sue due figlie Emma e Bianca. Di recente, Luisa e Luca si sono recati in Puglia in occasione delle riprese della nuova fiction Rai che vedrà protagonista proprio la Ranieri. Il set è stato allestito precisamente a Monopoli, in provincia di Bari, luogo da cui i due hanno inviato diversi scatti condivisi sui loro profili Instagram. Sempre su Instagram, in quest’ultimo periodo, Luisa pubblica di frequente foto che la ritraggono mentre sfodera il suo sorriso migliore. Il suo segreto di bellezza? “Nessuno”, precisa lei in un’intervista del 2019 a Vanity Fair. “Non faccio nulla di magico”, precisa “cerco di seguire un’alimentazione equilibrata, faccio sport e cerco di bere tanto, di ricordarmi di farlo, perché è facile dimenticarsene. Il mio approccio è cercare di stare bene in salute, è da qui che parte la bellezza”.

Luisa Ranieri descrive la sua vita da donna di spettacolo

A quante si chiedono come faccia Luisa ad apparire sempre al top, Luisa risponde: “La formula giusta non c’è. A voler fare tutto qualcosa per strada si perde sempre. Le donne sono multitasking ma non super-eroine, bisogna saper dare delle priorità. Se la famiglia è al primo posto, allora non lo è lo sport, c’è sempre qualcosa da sacrificare. E in alcuni momenti sei costretta a saltare da una parte all’altra, per non rinunciare mai a quello che ami, per non cadere in depressione, e lo fai cercando di conciliare tutto, aspirando a raggiungere il giusto equilibrio tra famiglia, lavoro e tempo per sé”. In fondo, Luisa Ranieri è una donna normale, una che – come tutte – ammette di faticare almeno un pochino per riuscire a conciliare e incastrare tra loro i vari impegni. La cosa importante è prendersi cura di sé a partire dalle cose più semplici e naturali, prima fra tutte – specifica – l’alimentazione.

Luisa Ranieri e il rapporto con l’età

Luisa Ranieri è tra quelle donne che non hanno paura di invecchiare. Il che è cosa rara, specie per chi fa parte del mondo dello spettacolo e lavora tutti i giorni con la propria immagine: “Invecchiare? Non ci trovo niente di male, vuol dire che hai vissuto e non sei morta. Vivo i cambiamenti come tutte le donne, non me ne preoccupo nonostante il lavoro che faccio, non sono il mio core business, vivo alla giornata e assaporo la vita intensamente. Quando invecchierò farò i conti con l’età”. Pur coltivando un rapporto equilibrato con il suo corpo, non giudica chi fa ricorso a stratagemmi vari nel tentativo estremo di preservare la propria bellezza: “Ma io ho un approccio di mantenimento”, sottolinea, “mi piaccio così e se vedo spuntare la rughetta non è un dramma, non mi soffermo su quello che dice lo specchio”.



