Luisa Spagnoli, Rai 1/ Film sull’imprenditrice italiana nota per il Bacio Perugina e catena d’abbigliamento

Luisa Spagnoli, il cast

Oggi 26 novembre Rai 1 trasmetterà, in prima serata, alle ore 21.25 la miniserie televisiva Luisa Spagnoli. Questo sceneggiato può essere considerato come un telefilm di genere biografico. Gli attori principali di Luisa Spagnoli sono Vinicio Marchionni, Luisa Ranieri, Massimo Dapporto e Gianmarco Tognazzi. Questa miniserie è stata prodotta nell’anno 2016 ed ha come regista Lodovico Gasparini. Quest’ultimo ha diretto diversi telefilm, come il Maresciallo Rocca, Don Matteo e Provaci ancora prof 7. Le musiche dello sceneggiato in esame sono state composte da Paolo Vivaldi, che ha realizzato le colonne sonore dei film Ghost Son e Un nuovo giorno. L’attrice Luisa Ranieri, oltre che in Luisa Spagnoli, ha lavorato pure in altre pellicole di successo, come ad esempio Napoli Velata e Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek.

Luisa Spagnoli, la trama: la storia dell’imprenditrice italiana

In questa miniserie televisiva, si parla appunto della storia di Luisa Spagnoli. Quest’ultima fa la sarta a Perugia ed è la moglie di un musicante, che si chiama Annibale. Un giorno, lo sposo della donna è costretto a partire per il servizio militare e lei, con l’aiuto della cognata, compra una pasticceria. Quando Annibale torna, Luisa lo coinvolge nelle attività della pasticceria. Un giorno, la giovane viene importunata dal conte Icilio Sangiorgi e lo allontana in malo modo. Grazie all’aiuto di Francesco Buitoni, Luisa riesce ad aprire un’azienda di prodotti dolciari, che chiamerà Perugina. Con l’apertura della fabbrica, gli Spagnoli inizieranno a guadagnare parecchi soldi. Ad un certo punto, allo scoppio della guerra, Annibale viene chiamato a combattere al fronte. Luisa, rimasta sola, si aggiudica una gara per rifornire l’esercito di tavolette di cioccolata. La donna incomincia ad assumere allo stabilimento soprattutto personale femminile e crea anche un asilo e una nursery nei pressi dell’azienda, per permettere alle operaie di accudire i figli durante il lavoro. Quando Annibale ritorna dalla guerra, decide di allontanarsi per sempre dalla moglie. Quest’ultima, aiutata dai figli, riesce a creare nuovi prodotti, come il cioccolatino banana, il famoso Bacio e la caramella Rossana. In più, la Spagnoli apre una nuova attività per produrre capi d’abbigliamento. Luisa, poi, inizia una storia d’amore con Giovanni, che è il figlio di Francesco Buitoni, ma poi, a causa della differenza d’età, lascia il ragazzo, che parte per l’America. Quest’ultimo, alla fine, ritorna da Luisa, aiutandola ad andare a Parigi per sottoporsi ad un’importante operazione.

