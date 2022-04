Luisa Zappa, moglie Angelo Branduardi e le figlie Sarah e Maddalena/ “Donna mia” la dedica d’amore

Luisa Zappa, chi è la moglie di Angelo Branduardi

Luisa Zappa è la moglie e compagna d’arte di Angelo Branduardi. In un’intervista del 1979 di Giampiero Comolli, il musicista parlava così della sua compagna: “Una ragazza simpatica, attenta, subito gentile, e però con qualcosa di onirico, di inusitatamente delicato nel modo di atteggiarsi. Luisa ha la capacità di vedere come i bambini, sente la mia musica e “vede”, si raffigura una storia, trova le immagini e le parole adatte”. Luisa Zappa, infatti, è autrice di quasi tutti i testi delle canzoni di Branduardi. Il brano “Donna mia”, del 1975, è un canzone d’amore che il cantautore ha dedicato alla moglie: “I tuoi occhi larghi / Cancellano i segni / Mi guardi ed io non fuggo / Mi ascolti ed io mi chino / Non ti ho sorriso invano / Donna mia”, sono alcuni dei versi dedicati a Luisa Zappa.

Sarah e Maddalena: figlie di Angelo Branduardi e Luisa Zappa

“Mia moglie ha lavorato com me fin dall’inizio. Nel ’79, ai tempi di ‘Cogli la prima mela’, ci fu tra di noi un grande litigio quando dissi che quel testo era suo’”, ha svelato Branduardi qualche anno fa all’AdnKronos. Angelo Branduardi e Luisa Zappa hanno avute due figlie: Sarah e Maddalena. Alla primogenita, il cantautore ha dedicato “Canzone per Sarah”, brano uscito nel 1976. “Bambino mio, ti porta il mare, ti culla l’onda, ti veste il fuoco. E calde le tue piume, chicco di grano, nuvola sottile, piccole mani; e là dove sarai ti porto il mare, se il mare è asciutto, il mio dono è pioggia…”, sono alcuni versi della celebre canzone. La seconda figlia di Angelo e Luisa, Maddalena, ha seguito le orme dei genitori nel mondo della musica, diventando violoncellista. Anche la figlia Maddalena ha lavorato a uno dei dischi del padre, “Altro e altrove” del 2003, precisamente nel brano “Ille par esse deo…Un dio mi pare’‘: “Ha una voce come quella di una bambina di cinque anni’‘.

