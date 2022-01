Luisa Zappa, moglie di Angelo Branduardi e figlie/ Una vita tra musica e famiglia

Angelo Branduardi è uno dei simboli della musica italiana. Il cantautore nel corso della sua carriera ha cercato di creare un nuovo genere musicale che unisse la musica antica – in particolare medievale e rinascimentale – con la musica folk tradizionale e di tradizione celtica e nord-europea. A lui, infatti, è stato affibbiato il nome di “Menestrello”. A dare vita a quasi tutti i suoi testi, la sua penna e quella della moglie, Luisa Zappa. Insieme la coppia ha due figlie, Sarah e Maddalena. Un rapporto solito, dunque, nella vita e nel lavoro: dalla loro collaborazione artistica sono nate infatti alcune delle più belle canzoni del panorama culturale e musicale italiano.

I due si sono conosciuti nel corso degli anni universitari, quando Luisa Zappa studiava Letteratura Inglese alla Statale di Milano. Da quel momento hanno iniziato a fare coppia fissa sia nella vita privata, sia nel lavoro. L’artista e paroliera, infatti, ha aiutato Branduardi a scavare nel patrimonio culturale della madrigalistica medievale. Insieme i due hanno cercato concetti espressivi afferenti al patrimonio artistico medievale, per poi disseminarli nei vari testi scritti insieme.

Angelo Branduardi e Luisa Zappa: chi sono le loro figlie

La coppia formata da Angelo Branduardi e Luisa Zappa si è unita in matrimonio negli anni ’70. Dal loro amore non sono nate solamente bellissime canzoni con testi straordinari, ma anche due figlie: Sarah e Maddalena. Alla prima, il cantautore ha dedicato proprio uno splendido brano, che ancora oggi dopo anni risuona nella mente e nel cuore di chiunque scelta di mettere al mondo un figlio. “Canzone per Sarah”, brano uscito nel 1976, ha una sonorità dolce quanto le sue parole: “Bambino mio, ti porta il mare, ti culla l’onda, ti veste il fuoco. E calde le tue piume, chicco di grano, nuvola sottile, piccole mani; e là dove sarai ti porto il mare, se il mare è asciutto, il mio dono è pioggia…”.

L’altra figlia di Angelo e Luisa, Maddalena, è una musicista come i genitori. A rivelarlo lo stesso Branduardi, che in un’intervista di qualche anno fa disse: “Traguardi da raggiungere? Non lo so, vorrei vedere mia figlia Maddalena, che è una brava violoncellista, che diventa famosa. Poi mi piacerebbe invecchiare bene… Son tante tante cose. Quando non avrò più speranze e non avrò più traguardi, sarà finita”. Le due ragazze, comunque, sembrerebbe che non amino le luci dei riflettori: su di loro si hanno pochissime informazioni.



