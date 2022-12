Luisella Costamagna “A Ballando mi sono rimessa in gioco”/ “Polemiche? Voti pubblici”

Luisella Costamagna con il suo ballerino Pasquale La Rocca ha vinto Ballando con le Stelle 2022 dopo essere stata ripescata in finale. Un epilogo al quale la giornalista neppure osava pensare, come ha rivelato lei stessa ai microfoni del “Corriere della Sera”: “Ho sperato nel ripescaggio, volevo rientrare in gara a patto che il ritorno fosse all’altezza delle prove. In ogni puntata di ‘Ballando’ può succedere di tutto, per cui, sarà stato per scaramanzia, ma non ci pensavo. So che ieri sera volevo fare un ottimo tango, uno dei nostri cavalli di battaglia. La vittoria era una possibilità, ma non era nei programmi, non sono partita per vincere”.

Prima dell’esperienza sulla pista di Rai Uno, Luisella Costamagna non aveva fatto corsi, eccetto un anno di danza da bambina. Poi, a 15 anni, prese lezioni di danza afro, ma il vero salto di qualità è arrivato proprio nel programma del sabato sera di Milly Carlucci: “Lì bisogna imbrigliare l’istinto – ha spiegato –. È molto faticoso, ma gratificante. Il ballo in sala con un maestro come Pasquale, bravissimo ma esigente, è pesante per chi come me non è particolarmente allenato. Milly mi aveva già chiesto in passato di partecipare, ma non mi sentivo pronta. Negli alti e bassi della prova a ‘Ballando’ sono sempre stata gratificata dall’affetto del pubblico, è un’esperienza che consiglio”.

LUISELLA COSTAMAGNA: “GIORNALISTA E BALLERINA? SI PUÒ!”

Nel prosieguo della sua intervista pubblicata sul “Corriere della Sera”, Luisella Costamagna ha evidenziato che essere giornalista e al tempo stesso ballerina è possibile: “Perché no? Faccio immersioni e certamente non è un’attività sportiva che intacca la mia credibilità. Non mi sono reinventata una carriera prendendo parte a ‘Ballando’, ho vissuto l’esperienza come la possibilità di rimettermi in gioco, da ogni punto di vista. È stato sicuramente divertente. Ma l’impegno che c’è dietro ‘Ballando’ è enorme, così come lo è confrontarsi con qualcosa che non sai fare”.

Il Codacons intende chiedere alla Rai l’accesso ai voti social della finale e, su questo, Luisella Costamagna ha asserito: “Come ogni anno i voti sono pubblici e quest’anno è stata anche messa in campo una task force col compito di vigilare che non ci fossero irregolarità o fluttuazioni sospette nei voti. Questa edizione ha generato molte polemiche che poco hanno avuto a che vedere con i passi di danza, ma i crismi della competizione sono inevitabili in un programma di quattro ore che poi registra il 30 per cento di audience. Trovo possa essere legittimo anche rovinare la festa con le polemiche: io mi sono giocata tutta me stessa, sono scesa in pista lavorando al meglio delle mie possibilità. La giuria può giudicarmi come meglio crede, quello della giuria è un ambito da rispettare sempre e comunque. Il pubblico da casa ci ha sempre sostenuto”.











