Luisella Costamagna: “Ballando con le stelle? Mio figlio non voleva partecipassi”/ “L’infortunio è stato…”

Ospite di Caterina Balivo nella puntata di La Volta Buona del 20 ottobre 2023, Luisella Costamagna ripercorre gli esordi della sua carriera televisiva, partendo da quando stava per iniziare la vita da modella professionista. “Avrei potuto fare la modella e sfilare con Naomi Capbell, – ha raccontato su Rai Uno – invece ad un certo punto scelsi la filosofia. Volevo studiare, aprire la mia mente e ho preferito continuare in quel senso.”

Luisella Costamagna ha infatti concluso gli studi a Torino, città in cui viveva col compagno, in modo eccellente, prima di ricevere la telefonata per il suo esordio in Rai. Quell’evento ha dato il via alla sua carriera di giornalista e volto televisivo.

Il pubblico però conosce Luisella Costamagna anche come ballerina. La sua partecipazione a Ballando con le stelle 2022 è stata piena di ostacoli, ma alla fine è riuscita a conquistare la vittoria. Di questa esperienza ha rivelato: “Mio figlio era molto perplesso, non voleva che i facessi Ballando, poi sono diventati i miei fan.” E ancora: “Io sono una che fa le cose e quando le fa le vuole portare fino in fondo. Io sono andata a Ballando per arrivare fino in fondo, quando si gioca lo si fa fino in fondo non con il freno a mano tirato.” A Ballando però si è anche fatta male: “Per quanto riguarda l’acciacco ho ancora oggi le macchie dell’iniezione di cortisone, è stato un dolore reale e se non mi fossi fermata non avrei mai potuto riprendere la gara. Quelle settimane di fisioterapia le ho fatte tutti i giorni! Giravo in stampelle per casa.” ha concluso.

