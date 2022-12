Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca, Ballando con le stelle/ Merita la finale?

Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca l’atteso ritorno a Ballando con le stelle 2022

Nella finale di Ballando con le Stelle ci sarà il ripescaggio e Luisella Costamagna scenderà in pista in coppia con Pasquale La Rocca, agguerrita come sempre per riprendersi il posto per l’ultimo atto. Vediamo qual è stato il percorso della giornalista fino a questo momento. Luisella Costamagna è entrata nello showdance in punta di piedi. Invece nel corso delle puntate ha dimostrato di avere un grande stile e di tenere bene il personaggio. È una persona che si è messa subito in gioco e anche nei momenti difficili non ha mai mollato la presa. Nella prima puntata si è guadagnata una standing ovation e un bel 9 da parte della Smith presentando un tango con una coreografia moderna. Anche Selvaggia ne è rimasta estasiata, non immaginava che la collega avesse l’attitudine per la danza. La Costamagna è uscita dalla pista gasata, con la convinzione che poteva fare bella figura, perché aveva gli attributi per andare avanti. Sull’onda del successo ha spinto troppo e questa euforia iniziale le è stata fatale.

Difatti durante le prove ha cominciato ad accusare un dolore al ginocchio. Dall’ecografia è risultata una forte infiammazione e una micro frattura. Alla giornalista è stato messo un tutore e nella seconda puntata è scesa in pista con un Moderno la cui coreografia ha tenuto fuori uso la gamba infortunata. La giuria ha apprezzato molto l’impegno, chi invece ha iniziato a storcere il naso è stata Selvaggia Lucarelli. Secondo il suo giudizio, un concorrente infortunato dovrebbe ritirarsi, ma Luisella non aveva nessuna intenzione di mollare. La puntata successiva ha presentato una bachata. Nei giorni seguenti ha avvertito un miglioramento e ha voluto preparare la coreografia dello showdance. La performance è stata impeccabile, ma Selvaggia ha dato un 3, perché ferma dell’idea che avrebbe dovuto ritirarsi.

Il ritiro da Ballando con le stelle 2022 di Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca ha scioccato tutti

Alla sesta puntata la coppia Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca ha deciso di ritirarsi da Ballando con le stelle 2022, perché la giornalista non era in grado di portare a termine la coreografia. L’unico modo per uscire a testa alta era recuperare lo stato di salute e tentare di rientrare in gara con il ripescaggio. Luisella è stata contenta di essere uscita dopo aver presentato lo showdance, perché ci teneva molto a quell’esibizione e ha ringraziato anche Matano ed Erra che con il tesoretto l’hanno aiutata ad andare avanti, ma ora era impossibile continuare, prima di subire un’eliminazione ha preferito tirare i remi in barca con orgoglio. La sua sofferta decisione è stata accolta dal pubblico che si è congedato da lei con un caloroso applauso.

Il pubblico non vede l’ora di vedere di nuovo in pista Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Quando erano in gara già molti li volevano in finale, adesso i follower sono compatti per spingere in alto con cuoricini e like il punteggio della coppia. Si spera che nel frattempo la giornalista sia riuscita a rimettersi in sesto e preparare delle belle ed emozionanti coreografie. Non dovrebbe temere nulla, la giuria è dalla sua parte e il pubblico la acclama a gran voce. Non ci sono dubbi, Luisella Costamagna sarà una delle finaliste di Ballando. Tra i concorrenti al ripescaggio, solo Lorenzo potrebbe metterle i bastoni tra le ruote, ma il pubblico è tutto dalla sua parte.











