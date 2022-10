Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca/ L’infortunio la limita ancora? Rischio ritiro o eliminazione…

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca conquistano la giuria di Ballando con le Stelle 2022

Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca convincono ancora una volta la giuria di Ballando con le Stelle 2022. La giornalista e conduttrice è una delle rivelazioni dell’ultima edizione del dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato sera in prima serata su Rai1. Duraste l’ultima esibizione la coppia è scesa sulla pista da ballo nonostante l’infortunio che ha costretto la giornalista ad esibirsi con un tutore. “C’è una microfrattura, un edema osseo… sono arrabbiata, avevo iniziato a crederci, questo intoppo non ci voleva però non mollo” dice la giornalista nel filmato prima dell’esibizione.

La performance di ballo, nonostante il tutore, non delude affatto la giuria di esperti che le assegna un totale di 37 punti. Il primo è Ivan Zazzaroni che da un bell’otto, a seguire Fabio Canino che rilancia un bel nove. Poi è la volta della Presidente Carolyn Smith che si complimenta: “veramente brava, mi sono piaciute tante cose, come il fatto che tu ti sia presentata in pista senza lamentarti”. Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli che, senza girarci troppo intorno, precisa “per adesso sei quella che ha sorpreso di più”. Infine è la volta di Guillermo Mariotto che dice: “l’avete portata a casa e siete una di quelle vere coppie con intesa e desiderio che sprizza, voglia di fare che è apprezzabilissimo!”.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: grande complicità in pista

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono una delle sorprese di Ballando con le Stelle 2022. La coppia, infatti, non ha finora deluso regalando ai telespettatori e ai giurati di Ballando due performance di ballo davvero degne di note. La conferma è arrivata dal voto della giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, la Presidente Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto che hanno assegnato voti sempre alti alla giornalista che è sempre stata ai vertici della classifica provvisoria.

Eppure il percorso della Costamagna stava per terminare appena iniziato per via di un infortunio che la giornalista ha affrontato con grande grinta e coraggio decidendo di esibirsi ugualmente sulla pista da ballo con tanto di tutore.

