Luisella Costamagna, doppio infortunio e ‘ballerina con le stampelle’/”Non mollo mai”

Luisella Costamagna da giornalista a ballerina per Milliy Carlucci: il doppio infortunio condiziona il percorso a Ballando con le stelle

Luisella Costamagna è una giornalista italiana con una carriera di 30 anni nella televisione. Lei, nata con Michele Santoro, nel programma Moby Dick, in onda tra il 1996 e il 1999, oggi si trova ad affrontare una nuova sfida: quella di ballare davanti alle telecamere di ‘Ballando con le stelle 2022’, il sabato sera in prima serata su Rai Uno. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, Luisella Costamagna racconta di essere molto felice di questa avventura: nonostante gli incidenti di percorso.

Già perché la giornalista ha avuto due infortuni che l’hanno costretta a fermarsi e a utilizzare le stampelle per muoversi. In questo modo, naturalmente, non può continuare a ballare e deve aspettare di guarire prima di tornare in gara. Andiamo avanti, dice lei: “il maestro ed io non possiamo fare altro che mettercela tutta per essere all’altezza per il grande affetto che il pubblico ha dimostrato.” Nel programma di Milly Carlucci lei è in coppia con Simone La Rocca, mentre nella vita reale è legata allo scrittore Dario Buzzolan. Dall’unione è nato, quindici anni fa, anche il figlio Davide.

Luisella Costamagna e il ballo “Sono molto competitiva, non mollo mai”

“Per me, questo mondo è molto diverso dal mio”, conviene Luisella Costamagna. Le viene chiesto che tipo di allenamento serva per gareggiare in un programma come questo. Lei spiega che è necessaria molta concentrazione: “pratico molto sport, ma è qualcosa che con il ballo non ha niente a che vedere. Faccio immersioni, ma qui devo ricordare tutti i passi ed essere determinata.”

Una sfida che lei a colto come un’opportunità “Sono molto competitiva, non mollo mai”, aggiunge Luisella che non nasconde un grande apprezzamento per il format. Un’esperta di televisione come lei gradisce molto come è strutturato il programma e il conseguente successo che ha avuto negli anni. Non resta che aspettarla nuovamente in pista assieme al suo maestro La Rocca.

