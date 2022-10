Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Ballando con le stelle/ Infortunio e ballo con tutore: giuria premia

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2022

L’ottava coppia ad esibirsi in questa seconda puntata di Ballando con le stelle 2022 è quella di Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. La giornalista decide di scendere in campo e ballare nonostante l’infortunio che oggi la costringe a muoversi con un tutore. “C’è una microfrattura, un edema osseo… sono arrabbiata, avevo iniziato a crederci, questo intoppo non ci voleva però non mollo”, spiega nel filmato che anticipa l’esibizione.

Per Ivan Zazzaroni: “Un otto”; per Fabio Canino: “Un nove per te”; per Carolyn Smith: “Veramente brava, mi sono piaciute tante cose, come il fatto che tu ti sia presentata in pista senza lamentarti.”; per Selvaggia Lucarelli: “Per adesso sei quella che ha sorpreso di più”; infine per Guillermo Mariotto: “L’avete portata a casa e siete una di quelle vere coppie con intesa e desiderio che sprizza, voglia di fare che è apprezzabilissimo!”. Punteggio totale per lei: 37 punti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle

Il percorso di Luisella Costamagna al fianco di Pasquale La Rocca a Ballando con le Stelle è iniziato in un modo piuttosto interessante. L’artista ha dimostrato una discreta complicità con Luisella, essenziale per una riuscita dell’esibizione che sia comunque in linea con il volere del giudizio sia del pubblico che dei giurati. Inoltre, nella prima esibizione Pasquale La Rocca non è sembrato per nulla in difficoltà nell’offrire il suo supporto alla Costamagna, a dimostrazione di una sintonia consolidata dopo sole poche settimane comunque di intenso e duro lavoro. Per quanto riguarda il giudizio del pubblico, sui vari profili social ufficiali del programma sono arrivati numerosi commenti in favore della coppia; a dimostrazione del valore dell’esibizione proposto per questa prima sfida. Considerato il successo ottenuto in questa prima puntata e le potenzialità messe in evidenza, nella prossima puntata la coppia è decisamente tra le favorite per le prime posizione. Bisognerà capire quale sarà la scelta tecnica dopo l’ottima resa a colpi di tango.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca così nella prima puntata di Ballando con le stelle

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca hanno aperto il sipario sulla nuova stagione di Ballando con le stelle, insieme a tanti protagonisti particolarmente attesi e con le prime emozioni regalate agli spettatori. Tra i protagonisti della serata si sono messi in evidenza, tra i migliori per qualità dell’esibizione e voti ottenuti. La giornalista in compagnia del ballerino professionista si sono esibiti con un tango eccezionale, eseguito in maniera magistrale in tutti i passaggi chiave. Tutta la giuria all’unisono si è complimentata con i concorrenti per la qualità dimostrata e per l’estrema dedizione della Costamagna nel dedicarsi anima e corpo allo studio e alla pratica per eseguire i passi di danza in maniera comunque affidabile. La presentatrice ha voluto esaltare il contributo offerto da La Rocca, per lei fondamentale per il suo percorso di apprendimento e crescita e per l’effettiva resa della performance. Mariotto è stato il giudice più soddisfatto della rappresentazione, rifilando un convinto 10 in favore della coppia. La valutazione si è sommata al giudizio ampiamente positivo dei colleghi per un totale di 42 punti per il terzo posto nella classifica finale, a pari merito con la coppia Mughini-Kinnunen. Dopo la puntata Luisella non si è pronunciata sul buon esito della gara, dimostrandosi particolarmente concentrata sul percorso evitando anche post di rilievo sui vari profili social personali. Altrettanto compiaciuto anche Pasquale; il ballerino si è infatti complimentato con la compagna di viaggio legittimando il valore e lo spessore dell’esibizione offerta.











