Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: come sta dopo l’infortunio?/ Nervi tesi con Selvaggia Lucarelli

Lusiella Costamagna e Pasquale La Rocca ripescati a Ballando con le Stelle 2022? La coppia spera, ma…

E’ tempo di semifinale e ripescaggi a Ballando con le Stelle 2022. Quindi la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca spera di rientrare in gioco, a maggior ragione dopo le scintille della giornalista con la collega Selvaggia Lucarelli. Nel corso di queste settimane non sono infatti mancate le polemiche tra l’aspirante ballerina e la giurata di Ballando con le Stelle 2022. Scintille scoccate soprattutto dopo il ritiro definitivo di Lusiella, che a causa di un infortunio ha abbandonato il programma.

Secondo gli addetti ai lavori, la Costamagna e Pasquale La Rocca erano una delle coppie potenzialmente più competitive di questa stagione. “La guarigione è progressiva, costante, ma infinitesimale. Non abbastanza, troppo lentamente. Adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100% e per guarire devo fermarmi“, aveva detto la concorrente prima di fare un passo indietro.

Luisella Costamagna vs Selvaggia Lucarelli: la giurata di Ballando inflessibile con la collega giornalista

Una decisione, quella di Luisella Costamagna, che non fu presa benissimo dalla Lucarelli, evidentemente infastidita dal tira e molla della concorrente. Poi sono scoppiate le polemiche, dopo gli scontri tra Selvaggia e Iva Zanicchi, con quest’ultima difesa a spada tratta dalla Costamagna, a sua volta criticata dalla giornalista per non aver preso le sue parti.

“Lei, la giornalista implacabilmente anti-Berlusconi, quella che faceva i processi morali a Mara Carfagna per due foto sexy, l’ex collega di Santoro, autrice di libri dagli intenti femministi.. Tace di fronte al ‘tr**a’ ma prende la parola per difenderla inventando pure che le abbia dato della squallida”, il commento seccato della Lucarelli. “Io difendo Iva alla quale è stato detto squallida, che trovo inaccettabile”, la risposta di Luisella. Insomma, se dovesse essere ripescata una cosa è certa: sulla sua strada troverà una Lucarelli agguerrita.

