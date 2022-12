Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca/ Da ripescati ad vincitori Ballando con le stelle 2022?

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca in finale a Ballando con le Stelle 2022: hanno conquistato il pubblico con un’esibizione meravigliosa

Inutile girarci intorno: Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca sono stati i protagonisti assoluti nella prima finale di Ballando con le Stelle 2022. Con una performance meravigliosamente magnetica, l’affascinante giornalista è tornata prepotentemente in gara, conquistando il tanto ambito ripescaggio. La coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca ha convinto fin dal principio, con uno splendido paso sulle note di “Survivor”. L’aspirante ballerina sembra aver davvero messo alle spalle l’infortunio che l’aveva tenuta fuori dai giochi per diverse settimane, costringendola a rinunciare alla gara.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: come sta dopo l'infortunio?/ Nervi tesi con Selvaggia Lucarelli

Proprio sul più bello è riuscita a rimettersi in careggiata, scatenando applausi e consensi totali, sia a casa che in studio. Basti pensare che nella prima finale, Luisella e Pasquale hanno “scaraventato” fuori dalla puntata conclusiva altri due concorrenti temibili e preparati come Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. Schiacciante la preferenza del pubblico, che ha spinto la Costamagna verso la vittoria con il 62% delle preferenze. In molti ora credono che la coppia abbia tutte le carte in regole per creare scompiglio nella finale di questa sera, venerdì 23 dicembre. Dunque saranno loro i vincitori a sorpresa di questa edizione?

Dario Buzzolan, compagno Luisella Costamagna/ “Più vita con lui che da sola"

Ballando con le Stelle 2022, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, finale in salita dopo il ripescaggio: ripartiranno con zero punti in classifica

Cresce quindi l’attesa per la finale che Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca si apprestano a disputare a Ballando con le Stelle 2022. Nella scorsa puntata, la giornalista e il suo insegnante hanno conquistato lo spareggio contro Lorenzio Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, grazie ad una straordinaria esibizione, per poi guadagnarsi il pass per la seconda finale, sconfiggendo appunto il fidanzato della Lucarelli.

Non tutto però è oro per Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, essendo che – alla luce del regolamento di Ballando con le Stelle – nell’ultima puntata dovranno partire dall’ultimo posto con zero punti in classifica. Non certo in discesa la serata per la giornalista e il suo insegnante, che però promettono di dare del filo da torcere agli avversari. La speranza è che la coppia riesca a ben figurare, dopo un’annata non particolarmente fortunata, almeno dal punto di vista degli infortuni.

Luisella Costamagna, il ritiro a Ballando 2022/ L'infortunio: ci sarà al ripescaggio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA