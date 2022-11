Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: si ritirano oggi?/ Graziati dal pubblico e giuria ma…

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Ballando con le Stelle 2022: cosa dice il pubblico?

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca vede dividere il pubblico social di Ballando con le stelle 2022: da una parte c’è chi sta apprezzando il coraggio di Luisella e la sua voglia di non arrendersi mai, dall’altra c’è chi la pensa come Selvaggia. Non è giusto dare dei voti alti alla Costamagna solo perchè sa ballare. In questo momento non è in grado di confezionare una coreografia e premiarla con voti superiori alle sue aspettative, significa non rispettare gli altri concorrenti che si impegnano per tutta la settimana e poi una volta che scendono in pista, per un modo o per l’altro non riescono a raggiungere la sufficienza. Molti follower vorrebbero che la coppia si ritirasse e tentasse il ripescaggio. Siamo alla quarta puntata e Luisella ha dimostrato di avere forza, coraggio e talento, ma questo non basta più e il pubblico vorrebbe vederla ballare, altrimenti fuori dai giochi. La Rocca è molto orgoglioso della sua allieva. Giovedì la coppia ha fatto le prove fino alle otto di sera, ma la caviglia di Luisella non rispondeva bene.

Aver espresso il desiderio di andare avanti non è servito a molto. La Costamagna con il suo temperamento forte sta dando una bella lezione di vita al suo maestro che trova tanta forza da lei. Ammira la sua determinazione a continuare e nonostante ci siano di mezzo gli infortuni, nel suo sguardo c’è tanta luce. Pasquale ha di fronte una persona che non vuole mollare. La settimana per la coppia è stata difficile, sperava in un recupero che non c’è stato. Arrivare alla vigilia di Ballando con il dubbio se andare avanti oppure ritirarsi non è stato piacevole, perchè dopo il riscontro della prima puntata, le aspettative per entrambi erano alte.

Nella quarta puntata di Ballando con le Stelle 2022 Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca si sono esibiti per 40 secondi, il tempo minimo previsto da regolamento per ritenere valida un’esibizione. La Costamagna è reduce da un incidente alle gambe. Dopo la prima puntata partita alla grande, dove ha ottenuto un punteggio alto dalla giuria, il percorso di Luisella è stato tutto in salita. Ha cominciato con l’incidente al ginocchio sinistro che l’ha obbligata a presentare la performance sul divano. Dopo sembrava che ci fosse un recupero, invece si è infortunata la caviglia del piede destro e da una stampella è passata a muoversi con due stampelle. Sabato la coppia voleva ritirarsi, perché non era in grado di presentare la coreografia, ma alla fine qualcosa è cambiato. Luisella è una persona molto caparbia. Ha sempre avuto sotto controllo la situazione, ma quando la mente non risponde al fisico, bisogna solo arrendersi.

Per questo motivo la Costamagna e La Rocca volevano ritirarsi e sperare poi nel ripescaggio a Ballando con le Stelle 2022, ma Carolyn gli ha chiesto di rimanere in gara, anche il pubblico ha esortato la giornalista a esibirsi. A fine performance, l’unico a promuovere la Costamagna a pieni voti è stato Mariotto, tutti gli altri giudici sono stati vicino alla sufficienza, mentre la Lucarelli ha dato zero, perchè non si può valutare un ballo se non c’è stato. Il pubblico in studio ha fischiato Selvaggia che avrebbe preferito il ritiro della coppia. In totale Costamagna ha guadagnato 25 punti.











