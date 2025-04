Luisella Costamagna, l’intervista a Manuel Bortuzzo a Tango saltata all’ultimo

Nelle ultime ore è esplosa un piccola polemica social attorno all’ospitata di Manuel Bortuzzo a Verissimo, annunciata dai canali social del programma e prevista per domenica pomeriggio su Canale 5. Il nuotatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, come specificato proprio dall’annuncio ufficiale della trasmissione, sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin per parlare per la prima volta della vicenda di stalking che l’ha visto protagonista e che ha portato alla condanna dell’ex fidanzata Lulù Selassié.

Un annuncio che tuttavia ha scatenato la polemica da parte di Luisella Costamagna, conduttrice del format Tango su Rai 2 che, alcune settimane fa, avrebbe dovuto prevedere proprio la presenza in studio dello stesso Manuel Bortuzzo. Ospitata che tuttavia non ha mai avuto luogo, con l’intervista al ragazzo saltata all’ultimo e vicenda così commentata dalla stessa conduttrice su X: “Mi è stato comunicato ieri alle 15, a intervista pronta, che non se la sentiva di venire. Nessuna ‘scelta Rai’ di non mandarlo in onda“.

Manuel Bortuzzo ospite a Verissimo: la stilettata social di Luisella Costamagna

Luisella Costamagna dovette così rinunciare all’intervista a Manuel Bortuzzo nel salotto televisivo di Tango su Rai 2, con l’ospitata saltata all’ultimo. Su quell’improvviso forfait se n’è parlato per giorni e proprio nelle ultime ore la vicenda è tornata al centro dell’attenzione, quando Verissimo ha annunciato la presenza del nuotatore per questa domenica pomeriggio. Fatto che ovviamente non è stato ben accolto dalla Costamagna, che è tornata proprio sul suo profilo X per rivolgersi direttamente all’ex gieffino ed esprimere tutto il suo disappunto.

“Quindi a Tango ‘non se la sentiva di parlare’, e adesso sì? Tutte le scelte sono legittime, per carità, ma dare buca a un programma a 2 ore dalla registrazione, dopo un impegno preso da più di un mese, è e resta una SCORRETTEZZA“, il commento al vetriolo della conduttrice. Arriverà la replica da parte di Bortuzzo o qualche spiegazione in merito alla sua mancata ospitata su Rai 2?