Luisella Costamagna giudice a Ballando con le stelle al posto della Lucarelli?/ Lei spiazza: “Mai dire mai”

Luisella Costamagna, ospite a Tv Talk, svela alcuni nuovi retroscena su Ballando con le stelle

Ospite a Tv Talk, Luisella Costamagna, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, torna a parlare di questa avventura e della polemica sollevata da Selvaggia Lucarelli nei suoi confronti. Prima di tornare su questo secondo argomento, la giornalista risponde a chi le chiede se sente che la credibilità del suo lavoro possa essere oggi messa in discussione dalla sua avventura come ballerina.

La Costamagna però nega: “La mia credibilità di giornalista è assolutamente intatta, veramente non c’entra nulla. – e motiva – Stiamo parlando di un talent, bisogna saper fare qualcosa, cioè ballare, e questo non è assolutamente in contraddizione con il mestiere che si fa abitualmente. Ognuno di noi ha un hobby, passioni, sport che nulla hanno a che vedere. Sono due cose parallele. Sono contenta di averlo fatto, è stata un’esperienza travolgente.”

Luisella Costamagna giudice a Ballando con le stelle al posto di Selvaggia Lucarelli?

Si tocca poi l’argomento Lucarelli che la Costamagna però svia velocemente: “Sono successe delle polemiche che scientemente ho voluto evitare a Ballando con le stelle. Io sono andata lì per ballare, divertirmi e non per fare polemica.” Arriva però dal pubblico social di Tv Talk una domanda che viene letta in diretta: “Le piacerebbe fare il giudice a Ballando con le stelle?” In studio viene infatti fatto notare che un posto, proprio quello di Selvaggia Lucarelli, potrebbe rimanere vacante a partire dalla prossima edizione. Luisella Costamagna spiazza e lascia una porta aperta: “Io ormai dico ‘Mai dire mai’…”

