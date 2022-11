Luisella Costamagna, il ritiro a Ballando 2022/ L’infortunio: ci sarà al ripescaggio?

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: perché si sono ritirati a Ballando con le stelle 2022

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì 28 novembre, di Oggi è un altro giorno. La giornalista e il ballerino si sono ritirati da Ballando con le stelle 2022 lo scorso 12 novembre: “Sono infortunati tutti e due”, ha annunciato Milly Carlucci. Nelle precedenti puntate, la giornalista aveva già manifestato l’idea di ritirarsi per via della lesione al ginocchio, ma in studio erano sempre riusciti a convincerla a restare. Stavolta, però, le cose sono andate diversamente visto che anche il ballerino si è fatto male: “La guarigione è progressiva, costante, ma infinitesimale. Non abbastanza, troppo lentamente. Adesso la mia sfida è guarire, devo tornare al 100% e per guarire devo fermarmi. Vi ringrazio tantissimo per il sostegno, mi auguro possa esserci per il ripescaggio, quando ci auguriamo di tornare al 100%. Mi auguro che non vi sentiate traditi. Il tradimento sarebbe non fermarsi adesso, un tradimento nei confronti delle aspettative che ci sono. Abbiamo deciso di fermarci per recuperare, ci vuole tempo. Adesso è irrevocabile. C’è una prospettiva di ripescaggio”, ha detto Luisella Costamagna.

Luisella Costamagna/ "Ballando con le Stelle? Voglio tornare in pista al 100%..."

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: verranno ripescati?

L’annuncio è arrivato anche sui social: “La mia sfida ora è guarire e tornare al 100%, ma per guarire davvero devo fermarmi. Non dovete sentirvi traditi, anzi, ho deciso – abbiamo deciso – di fermarci proprio per non tradire il vostro affetto e le vostre aspettative. Grazie davvero per il sostegno che ci avete dimostrato finora e che speriamo ci accompagni fino al ripescaggio. Contiamo – come sempre – su di voi! Grazie di cuore”, ha scritto Luisella Costamagna su Instagram. Anche il ballerino Pasquale La Rocca ha commentato il loro ritiro, confidando nella possibilità del ripescaggio: “Come sapete in questo gioco ci sarà tra qualche settimana un ripescaggio e una coppia eliminata potrà tornare in gara per la parte finale della competizione. Vi terremo informati sui progressi e cercheremo di ritornare al 100%”. Al momento non è ancora stato ufficializzato in quale puntata si terrà lo spareggio, tanto atteso dalla coppie che sono state eliminate. Ricordiamo che la prossima puntata di Ballando con le stelle 2022 andrà in onda eccezionalmente venerdì 2 dicembre.

