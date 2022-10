LUISELLA COSTAMAGNA, INFORTUNIO A BALLANDO CON LE STELLE/ “Volevo ritirarmi perchè…”

Luisella Costamagna svela il vero motivo per cui non si è ritirata da Ballando con le stelle 2022

Luisella Costamagna arriva nello studio di Oggi è un altro giorno nel corso della puntata del 31 ottobre con le stampelle accompagnata da Simone Di Pasquale. “Come stai?“, chiede Serena Bortone. “Sto meglio dopo un giorno di riposo. L’infiammazione ce l’ho ancora, ma va meglio”, la risposta della concorrente dello show di Milly Carlucci.

“Ad un certo punto volevi ritirarti, ma a furor di popolo non è stato possibile“, dice ancora la Bortone. “Volevo mollare sabato perché era giusto non potendo ballare. Avevamo pensato seriamente di ritirarmi per rispetto nei confronti del regolamento, poi tutti mi hanno spinto a ballare e ha deciso il pubblico. Per la prossima puntata ragioniamo di ora in ora”, spiega ancora la conduttrice (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Luisella Costamagna: l’infortunio a Ballando con le stelle 2022

Nella quarta puntata di Ballando con le stelle 2022, andata in onda sabato 29 ottobre, Luisella Costamagna era intenzionata a ritirarsi dalla gara. Infortunata per via di una lesione al ginocchio da diversi giorni (già settimana scorsa aveva ballato seduta), la giornalista non ha avuto la possibilità di portare a termine le prove della sua coreografia in coppia con il ballerino Pasquale La Rocca: “Nonostante ci abbiamo messo volontà e impegno, il mio corpo non è nelle condizioni di ballare. Abbiamo deciso di ritirarci. Vi ringrazio, è stato un onore ballare con voi. Non sapete quanto mi dispiace. Sono la prima ad essere arrabbiata nera perché ci ho creduto”, ha detto la concorrente al centro dello studio. Il ballerino Pasquale La Rocca ha sostenuto la decisione della sua partner, maturata insieme durante le prove. Ma la loro decisione non è stata ben accolta in studio.

Luisella Costamagna: perché non si è ritirata?

La giuria di Ballando con le stelle 2022 ha cercato di convincere Luisella Costamagna a non ritirarsi dalla gara: “Stando al regolamento, basterebbero 40 secondi di coreografia per partecipare comunque alla gara”, ha detto Carolyn Smith. Anche Alberto Matano ha cercato in ogni modo di far cambiare idea alla collega: “Posso capire che oggi non sia in grado di ballare, ma ritirarti no. Tante persone si sono infortunate, ma sono arrivate comunque fino alla fine. Ti invito a riflettere su questo ritiro”. Solo Selvaggia Lucarelli ha appoggiato la decisione della giornalista di ritirarsi: “Sarebbe una gara dopata, i colleghi vi darebbero voi spropositati per supportarvi”. Il pubblico si è alzato in piede chiedendo alla coppia di scendere in pista e così i due – non sapendo la coreografia – hanno deciso di improvvisare qualche passo e restare in gara. “Vorrei esprimere la mia gratitudine per il supporto ricevuto ieri in studio, e da tutti voi a casa, per averci votato ed sostenuto incondizionatamente… È stata una settimana molto intensa e travagliata, ma, anche grazie a voi e alla forza che ci avete dato, abbiamo deciso di non mollare, per quello che è possibile nelle nostre corde”, ha scritto Pasquale La Rocca dopo la puntata di sabato sera.

