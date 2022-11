Luisella Costamagna infortunio e lite con La Rocca/ Tutta la verità

Luisella Costamagna si ritira da Ballando con le Stelle 2022?

Luisella Costamagna proseguirà la sua avventura a Ballando con le Stelle 2022? Tra l’infortunio e la lite con il partner La Rocca il futuro della giornalista televisiva è ancora incerto. La Costamagna, infatti, si è infortunata ma nonostante ciò ha continuato ad esibirsi. “Sto meglio dopo un giorno di riposo. L’infiammazione ce l’ho ancora, ma va meglio” – ha raccontato proprio la giornalista a Serena Bortone ospite nel programma “Oggi è un altro giorno” ammettendo “volevo mollare sabato perché era giusto non potendo ballare. Avevamo pensato seriamente di ritirarmi per rispetto nei confronti del regolamento, poi tutti mi hanno spinto a ballare e ha deciso il pubblico. Per la prossima puntata ragioniamo di ora in ora”.

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca: si ritirano oggi?/ Graziati dal pubblico e giuria ma...

Alla fine però il ritiro della Costamagna non è stato possibile anche perchè richiesta a furor di popolo dal pubblico e dai giurati. Eppure durante l’ultima puntata era arrivato l’annuncio del ritiro: “nonostante ci abbiamo messo volontà e impegno, il mio corpo non è nelle condizioni di ballare. Abbiamo deciso di ritirarci. Vi ringrazio, è stato un onore ballare con voi. Non sapete quanto mi dispiace. Sono la prima ad essere arrabbiata nera perché ci ho creduto”.

Ballando con le stelle, lite tra Luisella Costamagna e La Rocca?/ Cosa è successo

Luisella Costamagna e il litigio con il partner di ballo Pasquale La Rocca

Dopo l’annuncio del ritiro di Luisella Costamagna da Ballando con le Stelle 2022, la giuria ha cercato in tutti i modi di convincerla a restare in gioco. “Stando al regolamento, basterebbero 40 secondi di coreografia per partecipare comunque alla gara” ha detto la presidentessa Carolyn Smith. Alla fine sono rimasti in gara per la gioia dello stesso ballerino che dopo la diretta ha scritto sui social: “vorrei esprimere la mia gratitudine per il supporto ricevuto ieri in studio, e da tutti voi a casa, per averci votato ed sostenuto incondizionatamente… È stata una settimana molto intensa e travagliata, ma, anche grazie a voi e alla forza che ci avete dato, abbiamo deciso di non mollare, per quello che è possibile nelle nostre corde”.

DARIO BUZZOLAN, COMPAGNO LUISELLA COSTAMAGNO/ "Nostro figlio Davide il più..."

Qualcosa però non torna, visto che la Costamagna si è presentata da sola a Oggi è un altro giorno senza il suo partner di ballo. Il motivo? A rivelarlo è stato Tvblog: “il ballerino sarebbe uscito con furia dall’Auditorium dopo essersi esibito con Luisella Costamagna, con tanto di autori che lo avrebbero seguito per placarlo. Non è chiaro quale sia il motivo della sfuriata, ma pare riconducibile alla rivalutazione fatta sulla pista dalla coppia, che contrariamente a quanto deciso prima dell’inizio della puntata non si è ritirata dal programma, esibendosi infine in maniera improvvisata”. Sarà davvero così?











© RIPRODUZIONE RISERVATA