Luisella Costamagna l’infortunio non migliora Ballando con le stelle/ Cosa si inventerà Pasquale La Rocca?

Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca, Ballando con le stelle: grande sostegno

Il pubblico social sta sostenendo Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle. Questa coppia nelle prima puntata con il Paso Doble ha dimostrato di avere gli attributi per dare del filo da torcere ad altri concorrenti accreditati. Purtroppo gli incidenti alle gambe hanno fermato la corsa della coppia e per due puntate il pubblico ha assistito a coreografie dove Luisella Costamagna è stata sempre seduta. Alcuni follower non hanno apprezzato lo zero di Mariotto e Lucarelli, altri invece sono d’accordo con i voti dei giudici perchè Luisella non ha ballato e a – Ballando con le Stelle – si deve ballare. Una parte di pubblico spera in una pronta guarigione, intanto continua a sostenere la coppia con i voti social sperando che questo momento difficile passi in fretta e possano recuperare. Pasquale dopo l’esibizione della scorsa settimana si è congratulato con la sua allieva dicendo pubblicamente di essere orgoglioso di lei. Luisella non vuole dare l’immagine di una persona debole, vuole lottare per rimanere in gara e questo comportamento sprona il suo maestro a non arrendersi.

La Rocca nella clip ha dichiarato di crederci. Ha un’allieva con le potenzialità di portarlo alla vittoria. Ora si sente legato perchè non può fare con lei quello che sperava di costruire. I ripetuti incidenti lo stanno destabilizzando, ogni volta bisogna mettere in scena una coreografia confezionata per la situazione attuale. Dopo il valzer, La Rocca si è complimentato con Luisella per il coraggio e la forza d’animo che sta dimostrando di avere. Lei è intenzionata a proseguire e Pasquale la guiderà in questo viaggio.

Il valzer de “Il mondo” per Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna, ma l’infortunio…

Nella terza puntata di Ballando con le stelle Pasquale La Rocca e Luisella Costamagna hanno presentato un valzer sulle note de “Il mondo”. Purtroppo la giornalista è dalla scorsa settimana che si trascina un infortunio a un ginocchio. Invece di migliorare, la situazione è peggiorata e si è presentata supportata da due stampelle. Caricando il peso sulla gamba sana ha finito per danneggiare anche questa. All’ultimo minuto il suo maestro è stato costretto a cambiare la coreografia e la sua allieva ha trascorso tutto il tempo seduta su una sedia, muovendo soltanto la parte superiore del corpo. La Costamagna durante l’esibizione non ha mostrato nessuna sorta di sofferenza. Sperando di poter recuperare nei prossimi giorni ha preferito portare a termine la coreografia piuttosto che ritirarsi. I voti da parte della giuria sono stati bassi.

Luisella Costamagna sta dimostrando di avere molta tenacia, ma come ha detto la Lucarelli non è un gioco da tavolo. Una volta si può ballare da seduti e si può essere di manica larga, la seconda volta bisogna giudicare il ballo. Carolyn ha apprezzato la sua tenacia, ma non ha ballato (2 punti). Canino ha dato un 6 politico. Selvaggia uno O che ha suscitato la reazione contrariata del pubblico, Zazzaroni un misero 5 e Mariotto ha dato O per un totale di 13 punti. All’inizio della settimana Luisella Costamagna ha detto che si stava riprendendo dall’infortunio, ma gli allenamenti dei giorni successivi hanno messo a dura prova il suo fisico danneggiando anche l’altra gamba. Ci vuole la pazienza ma gli allenamenti non favoriscono la pazienza.











