Luisella Costamagna, moglie Dario Buzzolan/ La dedica di lei: “Un orgoglio…”

Luisella Costamagna, giornalista e conduttrice del programma di approfondimento Agorà, è la moglie dello scrittore Dario Buzzolan, ospite della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, mercoledì 23 febbraio. Lo scrittore, finalista al Premio Strega 2o22 e autore tv, nel salotto di Serena Bortone, racconterà i segreti della sua passione per la scrittura che si è poi trasformata in un lavoro e i dettagli della sua vita privata di cui si sa pochissimo.

Luisella Costamagna e Dario Buzzolan sono sposati e, insieme, hanno formato una famiglia con la nascita del figlio Davide. Entrambi, tuttavia, preferiscono non parlare della propria vita privata. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, alla vigilia del ritorno in tv con Agorà, la Costamagna ha descritto così la sua estate: «D’estate cerco di ricaricare il cervello di ossigeno. Riprendo a leggere libri, cosa difficile da fare con continuità durante l’anno… Poi faccio immersioni: sott’acqua liberi davvero la mente dalle scorie. Peccato che anche d’estate si sia circondati da telefonini e tablet, per cui le notizie arrivano sempre e comunque».

Luisella Costamagna, moglie Dario Buzzolan: la dedica letteraria

Luisella Costamagna, pur non parlando molto della sua vita privata così come il marito Dario Buzzolan, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato le foto del romanzo “Perchè non sanno”, candidato alla vittoria del Premio Strega 2022. “Il libro. L’autore. L’orgoglio”, ha scritto la giornalista nella didascalia.

Una coppia riservata e discreta quella di Luisella e Dario Buzzolan, legati dall’amore che li ha spinti a voler condividere la vita insieme, ma anche dalla passione per la scrittura.





