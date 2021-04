LUIZ ADRIANO CHOC/ L’ex Milan, positivo al Covid, investe un pedone al Supermercato

Una bravata non indifferente ha messo nei guai Luiz Adriano, attaccante brasiliano noto in Italia per i suoi trascorsi al Milan. Il calciatore, da tempo rientrato in patria e militante nel Palmeiras, stava osservando il previsto isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus. Pur avendo il Covid, Luiz Adriano ha deciso comunque di uscire violando dunque la quarantena, per accompagnare la madre al supermercato dello Shopping Center Bourbon, a San Paolo. Una “fuga” che non sembrava comportare rischi, ma uscendo dal parcheggio del centro commerciale Luiz Adriano è stato protagonista di un incidente stradale, investendo un pedone che stava transitando nei pressi della sua automobile, mentre stava facendo manovra. Fortunatamente l’incidente in sé non ha avuto gravi conseguenze, col pedone investito che se l’è cavata con qualche ferita non grave al volto, ma l’arrivo della polizia stradale ha attestato come Luiz Adriano fosse in giro nonostante la positività al Covid, in violazione dunque dei protocolli d’isolamento previsti.

LUIZ ADRIANO, IL POST DI SCUSE SUI SOCIAL

E’ arrivata innanzitutto la comunicazione di una pesante multa che il Palmeiras ha deciso di infliggere a Luiz Adriano per aver violato la quarantena. L’attaccante ha comunque immediatamente soccorso la persona investita, accompagnandola al pronto soccorso ed accertandosi che non avesse subito gravi conseguenze dall’urto con l’automobile. Quindi, dopo che la notizia è divenuta di dominio pubblico Luiz Adriano ha postato su Instagram un messaggio di scuse, in cui ha fornito la sua versione dell’accaduto: “Ho sbagliato. Non avrei dovuto uscire. Sono stato coinvolto in un incidente in cui una bicicletta si è scontrata con la mia auto all’uscita del parcheggio. Avevo portato mia madre, che non sa guidare, al supermercato, ma non ero uscito dalla macchina e indossavo la mascherina”. Luiz Adriano aveva già specificato, dopo aver comunicato la sua positività al Covid, di essere asintomatico. Il suo club ha comunque deciso per la multa, col Brasile che resta uno dei paesi più colpiti in assoluto dall’emergenza Covid.

