Luiz Felipe all’Al-Ittihad, gaffe presentazione/ Video, nome sbagliato e luoghi comuni sull’Italia

Nella giornata di ieri è stato presentato l’ultimo acquisto degli arabi dell’Al-Ittihad, leggasi Luiz Felipe, ex calciatore della Lazio fino a pochi giorni fa in forze agli spagnoli del Betis di Siviglia. Il club dell’Arabia Saudita, che vanta fra le proprie fila il Pallone d’Oro Karim Benzema e la star africana Kanté, ha presentato Luiz Felipe in pompa magna, regalando però una serie di gaffe e luoghi comuni sull’Italia, così come fatto notare dal sito del quotidiano Il Giornale. L’Al-Ittihad ha infatti deciso di rimarcare gli anni passati in Serie A da parte del difensore italo-brasiliano, a cominciare dalla musica di sottofondo, la storica colonna sonora del Padrino. La voce fuori campo poi spiega: “l’Italia si è sempre distinta per la difesa e nient’altro”, frase che ovviamente non è alquanto veritiera e che sembra denigrare il calcio italiano e i suoi grandi centrocampisti e attaccanti sfornati da sempre.

Lo stesso Luiz Felipe viene inserito nella tradizione italiana, ma in realtà ha collezionato solo una presenza con la casacca azzurra, tra l’altro partendo dalla panchina, nel 2022, dopo che aveva ottenuto la naturalizzazione grazie ad un bisnonno veneto. Ma non finisce qui perchè gli arabi hanno anche sbagliato la grafica, scrivendo Welcome Luiz Felibe, sbagliando quindi il nome del loro stesso giocatore, errore in seguito corretto dopo che qualcuno gliel’avrà fatto notare.

LUIZ FELIPE ALL’AL-ITTIHAD, L’ENNESIMO COLPO IMPORTANTE IN ARABIA SAUDITA

In ogni caso l’Arabia Saudita si conferma la regina del calciomercato estivo 2023, tenendo conto che sono stati spesi più di 900 milioni di euro come segnalato da Transfermarkt, cifra impensabile solamente fino a pochi mesi fa. Solamente la Premier League ha speso di più, e ciò fa capire quanto sia stata portata a termine una vera e propria rivoluzione.

Oltre ai sopracitati Benzema e Kantè, e a Cristiano Ronaldo, che però era sbarcato in Arabia a dicembre 2022, si ricordano Milinkovic-Savic, altro ex Lazio, quindi l’ex Inter Brozovic, ma anche Mendy, ex Chelsea, l’ex Napoli Koulibaly, quindi Maherz, fresco di vincitore della Champions League con il Manchester City, Ibanez della Roma, Telles, ex United, e molti altri ancora.

Welcome Luiz Felipe 🐅 pic.twitter.com/IJlgtZdz73 — Ittihad Club (@ittihad_en) September 7, 2023













