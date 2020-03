Luiz Felipe rinnova con la Lazio?/ Calciomercato: Barcellona pronto ad offrire 40 mln

In casa Lazio si lavora anche sui rinnovi in vista della prossima sessione di calciomercato estivo e certo uno egli elementi della rosa di Inzaghi che si vuole al più presto blindare è Luiz Felipe, il cui rinnovo dovrebbe arrivare davvero a breve, stando alle ultime indiscrezioni raccolte. Il brasiliano, arrivato nella capitale nel 2016, sarebbe in scadenza di contratto per il 2022 ma il club dell’aquila non vuole correre rischi, temendo una pioggia di offerte per il cartellino del centrale classe 1997 già per giugno. Dopo tutto è uno scenario ben probabile: il giocatore è certo uno dei segreti della difesa invalicabile di Inzaghi (23 gol subiti finora in Serie A) e pure si diletta anche in area (ricordiamo il suo gol a dicembre, che ha permesso alla Lazio di riagganciare la Juventus). Ecco perchè la Lazio lavora sul rinnovo di Luiz Felipe ed è pronta a mettere sul tavolo cifre interessanti.

LUIZ FELIPE RINNOVA CON LA LAZIO? IL BARCELLONA E’ IN AGGUATO

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato che ci arrivano della Gazzetta dello sport, per il rinnovo di Luiz Felipe con la Lazio, il club sta lavorando su un accordo fino a 2025, dove ovviamente verrà ritoccato al rialzo l’ingaggio (il brasiliano percepisce ora 800 mila euro a stagione). Non è da escludere però l’inserimento di qualche clausola che difenda il club dagli attacchi e proposte a parte di altri club nella prossima sessione di calciomercato. Dopo tutto qualcuno ci hanno già provato e nello specifico parliamo del Barcellona, come ci ha riportato nei giorni scorso il Mondo Deportivo: anzi gli spagnoli pare siano pronti a mettere sul piatto un’offerta da ben 40 milioni di euro per il giocatore. Lo ha poi confermato agente dello stesso Luiz Felipe che si è detto affatto sorpreso dell’interessamento dei blaugrana, pur confermando per il momento la volontà del giocatore di concentrarsi solo sulla Lazio e la corsa allo scudetto. Staremo a vedere.



